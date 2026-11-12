MÚSICA
Electrònica amb instruments acústics: el trio lleidatà Jarre Classics versiona els populars ritmes del francès Jean-Michel Jarre amb piano, violí i violonce
Videoclip promocional a les xarxes, gravat al Teatre de Balaguer
El músic i compositor francès Jean-Michel Jarre va saltar a la fama internacional ara fa just cinquanta anys després de la publicació el 1976 de l’àlbum de música electrònica Oxygène, que des d’aleshores ha venut més de 18 milions de còpies arreu del món. Jarre, que segueix en plena forma als seus 78 anys, és un mestre dels ritmes a base de teclats, sintetitzadors, instruments elèctrics i fins i tot làsers en els seus famosos concerts multitudinaris. Però com sonaria la seua música ambient amb instruments acústics? Tres músics lleidatans s’han proposat descobrir-ho i acaben de crear el projecte Jarre Classics armats amb piano, violí i violoncel. Com a targeta de presentació, ja es pot gaudir a YouTube i Instagram del primer videoclip promocional del nou trio, gravat aquest estiu passat al Teatre Municipal de Balaguer. Josep M. Porté (piano), Francisco Javier Reyes (violí) i Montserrat Sanahuja (violoncel) han traslladat algunes de les composicions més emblemàtiques de Jarre al llenguatge dels instruments clàssics, en un diàleg entre la música electrònica i la interpretació acústica, conservant l’essència de les peces originals però aportant una nova dimensió expressiva.
Així, aquest primer videoclip inclou fragments d’obres tan reconegudes de l’artista francès com Oxygène 4, Magnetic Fields i Rendez-vous 4. La iniciativa coincideix amb el 50 aniversari del llançament d’Oxygène, que des d’aleshores s’ha convertit en un àlbum de referència de la música electrònica. El trio lleidatà té previst iniciar el 2027 una gira de concerts de presentació d’aquest nou projecte per teatres, auditoris i festivals. Els tres músics compten amb una àmplia trajectòria professional, tant en el terreny de la interpretació com en l’àmbit pedagògic. El pianista i compositor Josep M. Porté, de Balaguer, ha format part de la banda Pastorets Rock, amb la qual va gravar quatre discos; forma part del duo 2 Pianos juntament amb el lleidatà Antoni Tolmos; i és vocalista i teclista del grup Sirius.
La violoncel·lista Montserrat Sanahuja, d’Anglesola, actualment professora de música de Primària i integrant del grup Círculo de Borneo, forma part de l’Orquestra Filharmònica del Conservatori de Lleida. També va ser integrant de formacions com l’orquestra simfònica del Conservatori de Lleida o la Jove Orquestra Simfònica de Baix Llobregat.
Finalment, el violinista cordovès establert a Tàrrega Francisco Javier Reyes ha desenvolupat una àmplia tasca pedagògica i concertística a Espanya, França, Portugal i fins i tot Moçambic. Actualment, és professor d’aquest instrument i d’orquestra a les escoles municipals de música de Tàrrega i Ivars d’Urgell.