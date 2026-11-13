Rosalía triomfa als Latin Grammy 2026 amb sis guardons entre els quals el premi a l'àlbum de l'any per 'Lux'
"Probablement no he fet el meu millor treball, però sé que tinc tot el que fa falta per a ser la millor", diu la cantant
Rosalía ha estat la gran triomfadora dels Latin Grammy 2026 en rebre un total de sis guardons. La cantant i compositora catalana ha arrasat enguany amb el seu disc 'Lux' a la gala que s'ha celebrat a Las Vegas i ha rebut els premis a l'àlbum de l'any, al millor àlbum de música alternativa, a la cançó de l'any i millor cançó pop per 'La perla', al millor vídeo musical de format curt per 'Sauvignon Blanc' i a la millor enginyeria de gravació per a un àlbum per l'equip de 'Lux'. "Sé que encara probablement no he fet el meu millor treball, però sé que tinc tot el que fa falta per a ser la millor", ha dit Rosalía, amb llàgrimes als ulls, en recollir el premi al millor àlbum.
L'Academia Latina de la Grabación ha celebrat aquest dijous la gala número 27 dels premis Latin Grammy 2026, al MGM Grand Garden Arena, a Las Vegas, Nevada. Rosalía ha arribat a la gala amb set nominacions, de les quals n'ha rebut sis.
De les seves nominacions només li ha faltat aconseguir el guardó a la gravació de l'any per 'La perla', que se l'ha endut 'Niño', de Milo J.
"'Lux' per a mi ha estat un salt al buit"
Després de rebre el premi al millor àlbum de l'any, Rosalía, molt emocionada, ha recordat que és la tercera vegada que guanya aquest guardó. "Si 'El mal querer' va ser un somni o 'Motomami' va ser una aposta, 'Lux' per a mi ha estat un salt al buit. I crec que és molt important dir la teva veritat i que els altres puguin dir la seva veritat i aquest disc és la meva". "Gràcies a Déu, gràcies als meus, a la meva família, als meus amics. Gràcies pel vostre amor i per modelar-me fins a convertir-me en qui soc avui", ha assenyalat. Ha reconegut que és conscient que encara té molt per aprendre. "I sé que encara probablement no he fet el meu millor treball, però sé que tinc tot el que cal per ser la millor".
Bad Gyal no ha aconseguit cap dels dos premis als quals estava nominada, a la millor interpretació de reggaeton per 'Choque' i al millor àlbum de música urbana per 'Más cara'. El premi a la millor interpretació de reggaeton ha estat per 'Verano rosa', de Karol G i Feid, i el millor àlbum de música urbana per 'Tropicoqueta', de Karol G.