LITERATURA
Premis Literaris amb memòria històrica: Lleida obre la setmana del Vallverdú d’assaig i el Màrius Torres de poesia amb un record a Federico García Lorca
Recital d’homenatge als 90 anys del seu assassinat i de la Guerra Civil
El 18 d’agost passat es van complir 90 anys de l’assassinat de Federico García Lorca, tot just un mes després de l’inici de la Guerra Civil. Per commemorar aquella pèrdua irreparable i recordar també les nou dècades del tràgic conflicte bèl·lic que va marcar la història de l’Espanya del segle XX, l’ajuntament de Lleida va voler obrir ahir la tradicional setmana d’activitats culturals prèvia a la gala dels premis literaris Josep Vallverdú d’assaig i Màrius Torres de poesia –es decidiran divendres– amb un espectacle dedicat a Lorca i a la memòria històrica.
El Teatre de l’Escorxador va acollir el muntatge literariomusical No eren olives, que van ser roses, una idea original de Rosa Mesalles. L’estrena de l’espectacle va omplir tres quartes parts de la platea i va servir per repassar la trajectòria vital i artística de García Lorca des de la seua infància fins l’eclosió com a dramaturg i poeta, primer a Madrid i després a Nova York, on va escriure el seu cèlebre Poeta en Nueva York, un poemari publicat el 1940, quatre anys després del seu assassinat.
El guió de Rosa Mesalles va arrancar amb la melancòlica Cançó tardoral –al costat d’un paisatge nevat de fons que va transportar més d’un a una de les escenes més cèlebres de La Bola Negra–, i a partir d’allà va recordar una dotzena de composicions lorquianes de la mà de l’actriu i cantant Júlia Cruz i el guitarrista Abraham Lojo, que, juntament amb la directora, es van guanyar la llarga ovació final amb les versions cantades de Los cuatro muleros, Nana del caballo grande, Romance sonámbulo i Pequeño vals vienés.
La setmana cultural segueix avui amb la presentació de les obres guanyadores del Vallverdú i el Màrius Torres de l’any passat, i culminarà divendres a la Seu Vella amb la gala literària de lliurament de premis, que enguany tindrà un record especial per a l’escriptor Josep Vallverdú, traspassat al juliol als 103 anys (vegeu agenda al desglossament). En l’actual edició es van presentar 88 originals a concurs (25 al premi d’assaig i 63 al de poesia), un total de 17 menys que l’any passat, en què es va assolir el rècord de participació, amb 105 obres.
Agenda
Demà, dimecres. També a la sala 2 del Teatre de l’Escorxador, a les 19.00 h, conferència La ciència de l’ànima. Espiritisme, metapsíquica i poesia a la nissaga Torres, a càrrec de l’escriptor i investigador Felip Gallart.
Divendres, gala literària. La nau central de la Seu Vella acollirà a les 19.00 h l’acte d’entrega del 43 Premi Josep Vallverdú d’assaig i el 31 Premi Màrius Torres de poesia. L’acte comptarà amb un homenatge a l’escriptor Josep Vallverdú, que va morir el mes de juliol passat. Després dels premis, la gala seguirà amb la proposta escènica D’aquella guerra, de tants exilis. Teresa Pàmies, el compromís i la memòria, amb guió i direcció de Rosa Mesalles