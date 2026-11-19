L'Arxiu Comarcal de l'Alta Ribagorça rep el fons documental del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
És documentació que abasta el període de 1968 a 2022
L’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça ha incorporat el fons documental del Parc Nacional d’Aigüestortes des del 1968 al 2022. Aquests documents recullen una part important de l’activitat administrativa i tècnica del Parc. Entre els àmbits documentats també hi ha la protecció de la fauna i el seguiment de diferents espècies pirinenques, com el gall fer, l’isard, l’os bru, la marmota, el trencalòs i el mussol pirinenc. La donació inclou expedients de propostes i ajuts; documentació sobre projectes i autoritzacions d’obres, refugis i infraestructures; aprofitaments forestals, i informes de gestió i seguiment ambiental. L’ingrés representa un volum de 330 unitats d’instal·lació, equivalents a 44,2 metres lineals de documentació.
Actualment, el fons es troba en procés de tractament arxivístic. Els treballs permetran organitzar i descriure la documentació per garantir-ne la conservació i facilitar-ne l’accés i la consulta. En aquest procés, l’Arxiu Comarcal i el Parc Nacional col·laboraran també en les accions de difusió per donar a conèixer el contingut i el valor històric d’aquest patrimoni documental.
La incorporació d’aquest fons permetrà preservar una part significativa de la memòria institucional i ambiental del Parc Nacional i oferirà noves possibilitats per a l’estudi de la seva trajectòria, de la gestió dels espais naturals protegits i de l’evolució del territori pirinenc. A més, amb aquest ingrés, l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça amplia els fons documentals que conserva i reforça la seva tasca de preservació i difusió del patrimoni documental de la comarca.