L'exconseller Lluís Puig torna al Museu de Lleida després de nou anys d'exili
També visita la Seu Vella acompanyat d'Isidre Gavín, qui destaca 1,6 milions d'euros de Junts per a projectes culturals a Lleida, el Pirineu i l'Aran
Lluís Puig, conseller de Cultura de la Generalitat el 2017 i actual diputat de Junts per Catalunya al Parlament, ha tornat aquest dijous a Lleida després de nou anys d'exili pel conflicte del 'procés'. Ha visitat la Seu Vella i el Museu de Lleida acompanyat d'Isidre Gavín, candidat de Junts al Congrés per Lleida, el Pirineu i l'Aran, i d'altres representants de la formació.
La visita al Museu de Lleida ha tingut un significat especial per a Puig, que durant la seua breu etapa al capdavant de Cultura va participar en les reunions institucionals sobre el conflicte de les obres d'art de Sixena. Aquestes peces van ser traslladades del museu el desembre de 2017, en plena aplicació de l'article 155.
Puig ha recordat que, com a conseller, va participar en una reunió del consorci del museu per analitzar com afrontar l'execució de les resolucions judicials sobre les obres. Ha defensat que el Govern va actuar d'acord amb la legislació de patrimoni cultural catalana i espanyola.
L'exconseller també ha recordat que va ser absolt en el procediment judicial relacionat amb aquests fets, tot i que encara hi ha pendent un recurs davant del Tribunal Suprem contra la sentència absolutòria. "Han passat deu anys i no han millorat en res les nostres relacions amb l'Estat espanyol", ha manifestat Puig, que ha reivindicat força per a Junts per continuar defensant el patrimoni i la identitat cultural de Catalunya.
El diputat ha assenyalat que el retorn a Lleida respon també a la voluntat de reprendre el contacte amb les entitats culturals del territori, especialment en els àmbits de la cultura i la llengua. A més, ha expressat el seu suport als candidats de Junts a les eleccions generals del 29 de novembre, que segons ha afirmat han de continuar defensant els interessos de Catalunya a Madrid.
Gavín reivindica 1,6 milions d'euros per a projectes culturals
Per la seua banda, Gavín ha situat la defensa del patrimoni cultural i de la llengua entre les prioritats de Junts al Congrés dels Diputats. "Per a Junts, la nació i la identitat catalana són una absoluta prioritat. I això vol dir defensar la llengua, però també el nostre patrimoni cultural", ha afirmat.
El candidat ha recordat els fets del desembre de 2017 i ha criticat el paper dels partits d'àmbit estatal. Ha assenyalat que ni els socialistes, aleshores al govern de la Paeria, ni el Partit Popular van defensar els interessos patrimonials de Lleida, i ha esmentat el suport del PSC-PSOE a l'article 155 i el paper del govern espanyol del PP en el trasllat de les obres.
Gavín ha contraposat aquests antecedents a la feina parlamentària de Junts durant la legislatura. "En aquestes negociacions, perquè nosaltres hem volgut ser útils al territori i útils a la gent, hem aconseguit un milió sis-cents mil euros de recursos per a projectes culturals a diferents llocs del territori", ha explicat.
D'aquesta quantitat, 500.000 euros corresponen a la Seu Vella de Lleida, on Puig i Gavín han conegut, a través dels responsables i experts del monument, l'estratègia prevista per invertir aquests recursos. La visita de Puig s'emmarca en els actes de Junts per Catalunya amb motiu de les eleccions generals del pròxim 29 de novembre.