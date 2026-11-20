MÚSICA
‘Bob Love’s Jazz’, fotos ‘històriques’ de Jordi V. Pou en el Jazztardor
En el marc del festival Jazztardor de Lleida, el Cafè del Teatre exhibeix fins a final de mes l’exposició fotogràfica Bob Love’s Jazz, en la qual el fotògraf lleidatà Jordi V. Pou ha viatjat en el temps fins als clubs i festivals de jazz del Nova York del 1948. Pou ret homenatge al jazz clàssic a través d’imatges generades amb programes d’IA. El Cafè tenia previst ahir a la nit una jam session d’homenatge a Miles Davis. Avui, Enric Fuster Quartet a l’Espai Orfeó (22.00 h).