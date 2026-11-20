El músic i folklorista Artur Blasco, premi honorífic de la Càtedra Pirineus de la UdL
En reconeixement de la seva contribució a la salvaguarda del patrimoni musical dels pobles pirinencs
El Premi honorífic de la Càtedra Educació i Patrimoni immaterial dels Pirineus de la Universitat de Lleida la rebrà Artur Blasco, músic, investigador i divulgador del folklore i el cançoner popular català dels pobles del Pirineu.
El pròxim 26 de novembre el cantautor Roger Mas lliurarà el premi a la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social en el marc dels Premis de la Càtedra Prineus de la UdL. La decisió de premiar a Blasco ha estat unànime, segons el director de la Càtedra, Marc Ballesté.
Artur Blasco és l'impulsor de la Trobada d’Acordionistes d’Arsèguel i fundador del Museu de l’Acordió de la mateixa localitat, compta entre altres guardons, amb la Creu de Sant Jordi (2001) i el Premi Nacional de Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya (2004).