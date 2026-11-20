Pep Valsalobre i Meritxell Nus, guanyadors dels Premis Literaris de Lleida
S'emporten, respectivament, els guardons del 43è Premi d'Assaig Josep Vallverdú amb 'La biblioteca invisible' i el 31è premi de poesia Màrius Torres amb 'Taure'
Aquest divendres al migdia s'ha donat a conèixer el veredicte dels Premis Literaris de Lleida. El 43è Premi d'Assaig Josep Vallverdú ha estat atorgat a Pep Valsalobre amb l'obra 'La biblioteca invisible', mentre que el 31è premi de poesia Màrius Torres se l'ha endut Meritxell Nus amb 'Taure'.
La gala d'entrega dels guardons tindrà lloc aquest mateix divendres, a les 19.00 hores, a la Seu Vella de Lleida
Ampliarem la informació