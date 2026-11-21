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El primer Premi Josep Vallverdú sense el mestre, per a la literatura ‘fantasma’
Assaig de Pep Valsalobre, i Màrius Torres de poesia per a la pallaresa Meritxell Nus
El gironí Pep Valsalobre va guanyar ahir el Premi Vallverdú d’assaig amb ‘La biblioteca invisible’, un estudi sobre textos literaris perduts, imaginats o fins i tot inventats, en una vetllada marcada pel record al desaparegut escriptor lleidatà que dona nom al guardó. La pallaresa Meritxell Nus es va emportar el Màrius Torres de poesia amb ‘Taure’.
La Seu Vella va acollir ahir per cinquè any consecutiu la gala dels Premis Literaris de Lleida, en la qual es va distingir un singular estudi sobre literatura catalana fantasma amb el Josep Vallverdú d’assaig i un poemari d’una autora del Pallars Sobirà amb el Màrius Torres de poesia, la sisena escriptora lleidatana en la història d’aquest guardó. La periodista lleidatana Núria Sirvent va ser la conductora d’una vetllada marcada des del seu inici pel record a l’escriptor Josep Vallverdú, que va morir el juliol passat als 103 anys.
El professor de Literatura Catalana Moderna de la Universitat de Girona Pep Valsalobre (Girona, 1956) va guanyar per unanimitat del jurat el premi d’assaig, dotat amb 9.000 euros, amb La biblioteca invisible. Imaginats, desapareguts, inventats i apòcrifs o una literatura catalana fantasma. Valsalobre porta més de trenta anys d’exploració, com un Indiana Jones literari, a la recerca de “textos perduts de la literatura catalana; de textos imaginats o projectats, que sabem que van ser anunciats, pensats o concebuts, encara que no van arribar a ser escrits en la seua totalitat; o fins i tot de textos inventats però que, per alguna raó, apareixen citats en catàlegs, repertoris o històries de la cultura per error”.
Per la seua part, Meritxell Nus (Estac, Pallars Sobirà, 1985) es va emportar també per unanimitat del jurat el premi de poesia, dotat també amb 9.000 euros, per l’obra Taure. Nus ofereix en aquest poemari una mirada ecològica al món rural i a les formes ancestrals i tradicionals de la vida, amenaçades per l’auge urbà, que “va transformant la realitat de forma molt ràpida, horripilant i imparable”. Nus va dedicar el guardó a “les famílies pageses amb ramaderia extensiva, perquè mantenir ramats és una manera de preservar la natura, la muntanya i el territori”.