Marc Márquez, campió del món de MotoGP per vuitena vegada
El de Cervera, que iguala a Agostini amb vuit títols de la categoria reina, lliga el seu desè títol en el Mundial de motociclisme
El pilot Marc Márquez (Ducati) s’ha proclamat per vuitena vegada campió del món de MotoGP després d’acabar novè aquest diumenge en la cursa del Gran Premi de Portugal, vint-i-unena i penúltima cita del Mundial de motociclisme, dominada pels seus dos contendents pel títol, l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia) i l’espanyol Jorge Martín (Aprilia), que malgrat ocupar els dos primers llocs del podi no han pogut evitar el desè títol, en el campionat del de Cervera.
Li valia amb acabar en novena posició per defensar de si mateix, i va ser novè. Després de la seua caiguda en l’esprint de dissabte, el català va contemporitzar, va assegurar i va celebrar el seu vuitè títol de la categoria reina (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 i 2026) i dècim del Campionat del Món -després del de 125 cc el 2010 i el de Moto2 el 2012.
Amb el seu segon entorxat amb Ducati, Márquez ha igualat l’italià Giacomo Agostini amb vuit títols en la màxima categoria del motociclisme.