PALEONTOLOGIA
Extreuen el coll d'un titanosaure al Pirineu de Lleida: el dinosaure gegant del Pallars
Extreuen el coll d’un titanosaure en un jaciment d’Isona i investiguen si és una nova espècie de fa 70 milions d’anys. Les dimensions podrien superar les del que es va trobar el 2014 a Orcau
Paleontòlegs del Museu de la Conca Dellà i de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont han extret el coll d’un titanosaure al jaciment del Molí del Piteu, a prop del poble d’Isona, al Pallars Jussà. Es tracta del segon coll de dinosaure que l’equip aconsegueix extreure a la zona, després de l’abditosaure que es va recuperar a Orcau el 2014 i que aleshores es va considerar el més gran que s’havia extret a Europa.
En aquest cas, les dimensions dels ossos apunten que l’animal podria ser encara més gran i pertànyer a una altra espècie de titanosaure de fa 70 milions d’anys. Ara, el següent pas serà investigar les restes, que pesen més de quinze tones i mesuren fins a set metres de longitud i dos metres d’ample.
El director del Museu de la Conca Dellà i investigador de l’ICP, Àngel Galobart, explica que el jaciment es va descobrir fa uns cinc anys, però que les excavacions no van començar fins dos anys després. Inicialment, es van localitzar fragments d’ossos i, a mesura que avancen els treballs, van aparèixer restes d’un titanosaure de grans dimensions. “Vam traure alguns d’aquests ossos llargs i, finalment, ens vam adonar que hi havia una part del coll, o possiblement tot el coll”, assenyala. Per poder-lo extreure, els paleontòlegs van protegir els ossos amb resina acrílica i van construir una estructura de ferro i poliuretà al voltant, formant una caixa de grans dimensions denominada mòmia.
Una de les característiques més destacades de les restes d’aquest dinosaure és que també inclouen part de la zona pectoral, de les extremitats anteriors i de la part cranial, que no es van recuperar en l’exemplar d’Orcau. A més, les vèrtebres es podrien conservar en connexió anatòmica, és a dir, en la mateixa posició que tenien quan l’animal era viu.
La preparadora paleontològica Elena Nieto explica que això indicaria que, després de morir, les restes no van patir cap transport important per corrents d’aigua o altres fenòmens naturals.
Per la seua part, Galobart destaca que Catalunya és molt rica en jaciments paleontològics i que, malgrat que també s’han fet troballes més petites que poden aportar resultats científics importants, aquest exemplar és especialment singular per les seues dimensions i el bon estat de conservació.
El director del museu recorda que els treballs dels últims anys han permès identificar diverses espècies noves de dinosaures a Catalunya, de fa uns 66 milions d’anys. En aquest cas, els investigadors també han trobat moltes dents de dinosaures carnívors al jaciment, un indici que l’exemplar hauria estat depredat.
L’operació de l’extracció del coll es va portar a terme dimecres passat i es va allargar durant unes quatre hores. El bloc pesava 18 tones, davant les cinc tones del primer coll extret el 2014. Una gran retroexcavadora va girar la mòmia i després la va desplaçar fins a un remolc.
Durant la càrrega, es va desprendre un fragment de la part anterior. Malgrat que la resta es va mantenir sencera, ara caldrà valorar fins a quin punt va afectar alguns ossos.
La següent fase consistirà a retirar la roca que envolta les restes fins a arribar als ossos. A partir d’aquí, Nieto i l’equip de preparació netejaran les superfícies per deixar al descobert les característiques i poder estudiar cada element. L’objectiu de l’equip és conservar el patrimoni, estudiar-lo científicament i que les restes siguin exposades al Museu de la Conca Dellà.