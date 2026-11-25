El Magnífic Fest de Lleida revela el seu cartell complet per al 2027: anuncia Siloé, Figa Flawas i La Ludwig Band
La sisena edició del festival se celebrarà del 17 al 19 juny al recinte de les Firetes, amb altres artistes com Barry B, Mushka, Guillem Gisbert o Nena Daconte
El Magnífic Fest de Lleida ha anunciat les incorporacions de Siloé, Figa Flawas i La Ludwig Band al cartell de la seua 6a edició, que tindrà lloc els dies 17, 18 i 19 de juny de 2027 al recinte de les Firetes de Lleida. Els nous artistes se sumen als tretze que el festival va anunciar a principis de novembre, entre els quals destaquen Barry B, Mushka, Guillem Gisbert o Nena Daconte. El Magnífic Fest preveu comptar enguany amb el cartell més extens de la seua història amb una vintena de bandes repartides en tres dies. Com a novetat, les entrades de divendres i dissabte inclouen, de manera gratuïta, l'accés als concerts de la jornada inaugural de dijous.
Una vintena de grups en tres dies
La sisena edició reunirà tres propostes dijous, vuit divendres i nou dissabte, en la programació més àmplia que ha ofert el festival fins ara. El públic podrà escollir la jornada dels seus artistes preferits o viure els tres dies amb l'abonament, en un cartell que connecta pop, rock, músiques urbanes i cançó.
La jornada inaugural reunirà Claquera, La Tremenda i La Banda de Jonás, que donaran el tret de sortida a tres dies de música en directe a Lleida. L'endemà, divendres 18 de juny, serà el torn de les actuacions de Barry B, Nena Daconte i Mushka. Completaran el cartell Guillem Gisbert, Dan Peralbo i El Comboi, Rata, Gara Durán i Idília.
El colofó final es viurà dissabte 19 de juny amb els concerts de Siloé, Mala Gestión, Figa Flawas, La Ludwig Band, Puño Dragón, Paco Te Quiero, Aldhara, Socunbohemio i Paco Pecado.
Abonament i entrades
L'entrada de dijous té un preu de 12 euros. La de divendres costa 42 euros i la de dissabte, 56 euros. En tots dos casos, l'entrada dona accés tant a la jornada escollida com als concerts de dijous 17 de juny, sense necessitat de comprar una entrada addicional per a la inauguració.
Pel que fa a l'abonament general per als tres dies té un preu de 79 euros. Per a qui vulgui viure el festival amb serveis addicionals, l'abonament de tres dies Premium Be Magnífic costa 190 euros i inclou un carril d'accés preferent per al bescanvi de polseres i l'entrada a la Zona Premium: una àrea d'aforament reduït, elevada i amb visió directa a l'escenari, que disposa de foodtrucks, barres i banys exclusius.