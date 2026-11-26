MÚSICA
El Magnífic Fest arriba a les vint bandes amb Figa Flawas, Siloé i La Ludwig Band
El Magnífic Fest 2027 comptarà amb el cartell més extens de les seues sis edicions: vint bandes en tres dies de música en directe a Lleida, del 17 al 19 de juny. El festival va anunciar ahir les incorporacions de Figa Flawas, Siloé i La Ludwig Band, ampliant així una programació que combinarà artistes consolidats i nous talents. La jornada inaugural del Magnífic Fest, el dijous 17 de juny, reunirà Claquera, La Tremenda i La Banda de Jonás. El divendres 18 serà el torn de Barry B, Nena Daconte, Mushka, Guillem Gisbert, Dan Peralbo i el Comboi, Rata, Gara Durán i Idília. Finalment, Figa Flawas, Siloé i La Ludwig Band protagonitzaran la jornada cabdal del festival, el dissabte 19, acompanyant als ja anunciats Mala Gestión, Puño Dragón, Paco Te Quiero, Aldhara, Socunbohemio i Paco Pecado. El Magnífic també va concretar les tres modalitats d’accés: entrades de dia i abonaments de tres jornades i Premium Be Magnífic. Com a novetat, tant l’entrada de divendres com la de dissabte inclouen l’accés gratuït als concerts de benvinguda de dijous.