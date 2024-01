Els treballadors de Teifer posen fi a la vaga després d'un acord salarial

Els treballadors de l’empresa lleidatana de transport Teifer, especialitzada en el trasllat de substàncies perilloses, tornaran avui als seus llocs després d’estar nou dies de vaga a l’haver aconseguit un acord sobre els salaris amb la companyia, ubicada al polígon d’El Segre.

El pacte es va assolir en el marc d’una conciliació celebrada a la seu del Tribunal Laboral de Catalunya a Lleida després d’una negociació de tres hores, va detallar el sindicat Comissions Obreres (CCOO). L’acord inclou el compromís de l’empresa d’aplicar l’augment salarial del 14 per cent que es recull al conveni per a tota la plantilla. Així mateix, aquells empleats que tinguin una antiguitat inferior a tres anys percebran un 5 per cent addicional per atansar salaris entre els treballadors més veterans i els més nous. Aquest era el principal motiu pel qual es va convocar la vaga.

CCOO veu satisfactori l’acord, perquè ajuda la igualtat a la plantilla i millora les seues condicions

La plantilla, segons ha detallat en diverses ocasions Comissions Obreres, denunciava que Teifer “estava incomplint amb els acords econòmics pactats per al període 2019-2024 i tampoc estava aplicant la pujada salarial recollida al conveni provincial aprovat el mes de juliol passat”. També que els nous empleats estaven cobrant fins un 12,5 per cent menys que els veterans –sense comptar els complements d’antiguitat– per fer la mateixa feina.L’acord assolit durant l’acte de conciliació comprèn també la inclusió del 40 per cent dels incentius que fins ara no cotitzaven als complements que podien fer-ho i el compromís que la resta d’incentius no inclosos en aquest 40 per cent es negociarà pròximament amb representants de la plantilla amb l’objectiu d’anar incloent-los de manera gradual. Aquesta era també una de les reclamacions de més rellevància per als treballadors.Finalment l’empresa pagarà els retards corresponents a l’exercici 2023 dels conceptes variables inclosos en el pacte d’empresa, com la càrrega i descàrrega, l’enganxament de remolcs, o els incentius per volum de treball.

El responsable del sector transport en el sindicat, Joan Riba, va valorar l’acord perquè “atansa a l’equiparació salarial total als treballadors”, alhora que “augmenta significativament la cotització de tots ells i perquè a la llarga puguin tenir unes prestacions d’incapacitat o de jubilació millors”.