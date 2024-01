El canal d'Urgell lamenta que els ajuts per sequera rebaixin la dotació als qui no tenien l'assegurança de cereal

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell (CGRCU), Amadeu Ros, ha lamentat que els ajuts per sequera del Govern rebaixin la dotació als pagesos que no tenien contractada l'assegurança de cereal. Assegura que han "batallat" perquè això no fos així però les condicions de la Comissió Europea ho ha impedit. Unes 26.500 hectàrees de la zona regable del canal d'Urgell van resultar afectades pel tancament del reg a causa de la sequera l'any passat. Després que aquest dimecres el Govern hagi publicat l'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts, Ros ha demanat "agilitat" amb el pagament, pel qual encara no hi ha data però del que s'espera que sigui ràpid malgrat l'elevat nombre d'expedients per tramitar.

Els ajuts per sequera van ser compromesos pel president del Govern, Pere Aragonès, i l'aleshores consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, quan van visitar la comunitat de regants la primavera passada després del tancament de reg per la sequera. Amadeu Ros ha recordat que ja van reclamar la publicació de les bases dels ajuts al juliol per calmar els ànims dels afectats però finalment no ha estat fins ara que s'ha fet ja que ha calgut de debatre al·legacions i altres condicions en el marc de la taula agrària on hi participen les organitzacions del sector i el Govern.

Un dels aspectes que no està ben valorat pels regants de l'Urgell és el fet que els productors de cereal que no tenien contractada l'assegurança agrària veuen retallat l'ajut per sequera de 697 euros a 350. "No hi estem conformes", ha dit Ros, que també ha considerat que la pagesia es troba en un moment de falta d'il·lusió i necessita més que mai aquest suport. El cereal afectat pel tancament del canal d'Urgell abasta unes 26.500 hectàrees amb danys que van entre el 10 i el 50%. D'aquestes, unes 5.000 no tindrien assegurança i per tant la retallada de l'ajut. També hi ha unes 13.000 hectàrees de farratges, que rebran compensació de 1.140 euros per hectàrea.

Gràcies al sacrifici que van fer l'any passat aquests productors deixant de regar hi ha reserva d'aigua per a la propera campanya. Segons Ros, les reserves dels embassaments estan a prop de 160 hectòmetres bruts que garanteixen dos regs. Ara per ara, la comunitat no preveu demanar ajudes econòmiques per a la propera campanya de reg però apunten que si la situació de sequera no millora i acaben reben suport, millor.

Modernització

Per una altra banda, Amadeu Ros ha explicat que al març començaran les obres de 3 embassaments laterals amb un pressupost de 35 MEUR. Formen part de projecte de modernització de la infraestructura ja que aquests embassaments han de servir per regular i tenir més cabuda d'aigua.

En qualsevol cosa, el projecte de modernització com a tal hauria d'arrencar la propera tardor si s'aconsegueix establir un conveni a tres bandes entre el Govern, el govern de l'Estat i la comunitat de regants. Ja hi ha 11.500 hectàrees preparades per entrar-hi i Ros confia que si les coses van bé es podria començar el projecte a l'octubre. El pressupost per modernitzar aquesta part del canal d'Urgell pujaria a uns 138 MEUR i des de la comunitat es proposarà als regants una concentració parcel·lària "no obligada" de finques per dur a terme el projecte amb tècniques com apostar per la pressió de l'aigua per gravetat per tal d'estalviar en energia.