Mercadona comparteix amb la seua plantilla 600 milions en primes el 2024, un 50% més que l’any passat

detail.info.publicated EUROPA PRESS

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Comitè de Direcció de la cadena valenciana Mercadona ha decidit, dins de l’estratègia de compartir els beneficis, repartir mitja prima addicional entre les més de 100.000 persones que formen la companyia, que s’uneix a la prima per objectius que tradicionalment reparteix cada any.

D’aquesta manera, distribueix el 2024 un total de 600 milions d’euros amb la seua plantilla, un 50% més que el 2023, any en què la quantitat total repartida va ser de 405 milions.

Des que els accionistes de Mercadona van posar en marxa el 2001 aquesta iniciativa, la companyia ha repartit amb el personal més de 5.580 milions d’euros, segons ha informat en un comunicat la cadena que presideix Juan Roig. Aquesta xifra reflecteix el "compromís amb el creixement compartit i el benefici mutu", recalca l’empresa.

Els treballadors, des del primer any i en cas d’arribar a les metes i els objectius pactats al principi de l’any, cobraran al març una mensualitat extra, quantitat que ascendirà a dos mensualitats una vegada se superen els cinc anys d’antiguitat i, "excepcionalment" aquest any, rebran també una prima extra corresponent a la meitat de la seua mensualitat.

Segons la cadena, "aquesta mesura fa patent que les treballadores i els treballadors de Mercadona són els principals responsables de l’èxit de la companyia, que un any més han confirmat ser l’actiu" més gran per als 'Caps’ que és com internament la companyia anomena els clients.

En aquesta línia, ha assegurat que el seu compromís "amb la millora constant de l’eficiència productiva i de la gestió ha donat com a resultat el Carro Menú amb més qualitat i econòmic del mercat", que trien cada dia "més persones", la qual cosa suposa "un important increment del nombre de clients", una "consolidació" del seu creixement i un "increment constant" de la seua quota de mercat.

Fonts de Mercadona destaquen la decisió de la prima extra per l’"excepcional compromís de les més de 100.000 persones que formem Mercadona en millorar cada dia l’experiència dels nostres 'Caps’, la qualitat dels nostres productes i la implantació constant de millores tecnològiques i innovadores que fan més eficients els nostres processos facilitant la nostra feina rutinària".

A Espanya el 2020 la companyia va implantar, de forma pionera al sector, la jornada en botigues de cinc dies de feina i dos de lliures (5 +2) amb almenys vuit caps de setmana a l’any de descans. Aquesta última mesura s’està estenent de forma progressiva el 2024 i finalitzarà el 2025 els treballadors dels ruscos (magatzems exclusius de venda online) i els dels blocs logístics.