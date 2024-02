La plantilla de Neoelectra rebutja tancar i urgeix a alternatives de futur

La plantilla de Neoelectra i Carboneco rebutja de ple l’expedient d’extinció d’ocupació anunciat per la direcció a Les i urgeix a alternatives per mantenir la indústria energètica. Així ho va explicar ahir secretari general d’UGT-FICA de Lleida, Xavier Perelló, després de reunir-se amb els treballadors i també amb l’alcalde de la localitat, Andreu Cortés, i defensar que l’empresa ha de revertir els seus plans. Perelló, que preveu reunir-se ben aviat amb la síndica d’Aran, Maria Vergés, apressa a una trobada amb la direcció de l’empresa perquè expliqui les raons que, segons la seua opinió, expliquen el tancament de l’activitat a la Val, tenint en compte que la companyia té un total de divuit plantes a l’Estat. Va explicar que de moment només tenen la comunicació verbal de l’anunci de l’ERO d’extinció que va fer la companyia als empleats divendres.

Va defensar que la planta té viabilitat aplicant mesures, com podria ser ajustar la producció. Segons va apuntar, l’empresa addueix problemes de costos, però el sindicat i els treballadors reclamen una memòria econòmica i explicacions de la direcció. En aquest sentit, volen convertir l’ERO d’extinció en un expedient de regulació temporal d’ocupació, mesura que donaria temps per negociar i poder analitzar possibles alternatives que poguessin garantir la viabilitat del negoci energètic.Neoelectra genera electricitat utilitzant gas que rep, segons les fonts, a través de cisternes procedents del port de Tarragona. Després, Carboneco recupera emissions i genera gas carbònic que comercialitza posteriorment per a l’elaboració de begudes gasoses. El pla de la direcció del grup no inclou Caviar Nacarii.

L’empresa addueix problemes de costos de producció pel preu del gas, segons UGT

Les companyies han arribat a generar una vintena de llocs de treball, encara que en l’actualitat compta amb una mica més d’una desena. Perelló va destacar que el tancament de Neoelectra i Carboneco suposaria un dur cop per a l’economia de Les i la Val d’Aran “perquè representa pràcticament l’única ocupació industrial. Sense aquestes empreses, Aran mantindria una limitada activitat agrària i dependria fonamentalment del sector turístic, amb el risc que representa un monocultiu econòmic d’aquestes característiques”.