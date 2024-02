Pagesos de tot l'Estat mantenen les mobilitzacions malgrat els avanços

Els ramaders i agricultors que divendres van decidir allargar la protesta del camp a Santander, i van passar la nit aparcats davant la delegació del Govern a Cantàbria, van marxar ahir del centre de la ciutat en els seus tractors, donant així per finalitzada la tractorada després de gairebé 24 hores. Els manifestants, abans d’emprendre la tornada als seus municipis, van obligar una altra vegada a tallar el trànsit i van deixar a la porta de la delegació del Govern les restes d’un poltre que havia mort aquella nit després d’un atac del llop, segons els organitzadors, per escenificar el mal que està fent la fauna salvatge. Per la seua banda, el director tècnic de COAG, José Luis Miguel, va assegurar que es mantenen les mobilitzacions d’agricultors i ramaders per als propers dies, tot i que va dir que en l’última reunió amb el ministre d’Agricultura, Luis Planas, es van posar “sobre la taula temes interessants”. Dins de les propostes, s’ha de tenir en compte que n’hi ha algunes que són competència de l’Estat, sota directrius europees, com l’assegurança agrària, i d’altres, com la simplificació de la PAC, comporten una aprovació de la Comissió Europea, va explicar. Pel seu costat, UPA veu “avanços” tot i que “queda camí per recórrer”, per la qual cosa mantindran les manifestacions del camp.