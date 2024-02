Repsol guanya 3.168 milions el 2023, un 25,5% menys que el rècord de l'any anterior

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Repsol va guanyar 3.168 milions d'euros el 2023, un 25,5% menys que el rècord de l'any anterior, segons els resultats publicats per la companyia. Tot i retallar beneficis, l'empresa ha anunciat que augmentarà al voltant d'un 30% el dividend per aquest 2024, fins als 0,9 euros per acció. Aquest dijous Repsol també ha presentat l'actualització del pla estratègic per al període 2024 - 2027, que preveu invertir entre 5.500 i 6.800 milions. Entre els projectes, destaca que a Catalunya es planteja instal·lar una planta de combustibles renovables al complex de Tarragona. A la planta catalana també es contempla una 'Ecoplanta', que permetria transformar residus sòlids en biocombustibles avançats, i "noves iniciatives baixes en carboni". L'actualització del pla estratègic de Repsol s'ha presentat després que al desembre el govern espanyol aprovés modificar l'impost a les energètiques per afavorir les inversions en renovables.

El nou full de ruta detalla que l''Ecoplanta' seria la primera instal·lació d'aquest tipus a l'Estat i tindria capacitat per transformar més de 350.000 tones anuals de residus per produir 240.000 tones de metanol, un compost químic que es pot utilitzar per fabricar combustibles i productes de baixa empremta de carboni.

El pla estratègic també recorda que a Tarragona es preveu posar en marxa l'electrolitzador per a la producció d'hidrogen. El complex industrial dona feina a 1.400 persones de manera directa i 1.700 indirecta.