El Pallars Sobirà i l'Aran, les comarques catalanes amb més igualtat de gènere des de la perspectiva econòmica

El Pallars Sobirà, l'Aran i el Barcelonès són, per aquest ordre, les tres comarques catalanes amb més igualtat de gènere des de la perspectiva del desenvolupament econòmic, segons un índex de la Diputació de Barcelona inclòs a l'eina d'anàlisi MesuraDEL (Mesura del Desenvolupament Econòmic Local). L'índex es basa en indicadors d'igualtat en l'ocupació i càrrecs directius i la segregació per sectors. Entre les deu primeres comarques per igualtat de gènere figuren també el Garraf, la Terra Alta, el Maresme, el Pallar Jussà, el Gironès, la Garrotxa i el Baix Llobregat.

L'índex d'igualtat de gènere des de la perspectiva de desenvolupament econòmic és un dels indicadors disponibles a MesuraDEL, una eina implementada per la Diputació de Barcelona que permet identificar com està un determinat municipi o comarca de Catalunya en àmbits tan diversos com l'especialització productiva, renda i finances, mercat de treball, canvi climàtic, salut i benestar o igualtat de gènere. L'objectiu, explica la Diputació en un comunicat, és que aquestes dades serveixin als ens locals per fer una planificació estratègica de caràcter territorial, però també per tenir en compte en projectes d'impuls empresarial, formació ocupacional o altres temes de desenvolupament econòmic.

Un dels punts més febles de la desigualtat, assenyala la Diputació, és el finançament de projectes liderats per dones o de projectes que van adreçats a elles. Per això, la diputada de Desenvolupament Econòmic i Turisme de la Diputació de Barcelona, Eva Menor, destaca que des del 2020 l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme de la Diputació de Barcelona ha invertit més de 700.000 euros per donar suport a programes locals adreçats a dones, sobretot a projectes específics per a la dinamització de l'ocupació de les dones.

Aquest suport inclou projectes singulars de dinamització del teixit productiu, en concret a projectes innovadors que ofereixen suport tècnic i personal a les dones emprenedores; i subvencions a entitats que lluiten contra la pobresa i la desigualtat d'oportunitats de les dones, que fomenten les xarxes de contacte i suport mutu, així com entitats que tenen com a objectiu donar suport a les dones en els àmbits de la inserció laboral, emprenedoria, finançament i microcrèdits.

Precisament en el marc del 8M, la Diputació ha endegat una campanya i un dels missatges d'aquesta és "poder treballar del que més m'agrada és feminisme", "tenir els mateixos drets i el mateix sou per igual treball és feminisme" i "educar en igualtat de tracte i no discriminació és feminisme".