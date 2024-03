El Parlament vota avui sobre una renda bàsica agrària, menys burocràcia i preus justos

El Parlament votarà avui, en la segona jornada del ple monogràfic sobre agricultura, diverses iniciatives, entre les quals s’inclouen impulsar una Renda Bàsica Agrària per a petites explotacions, mesures per reduir la càrrega burocràtica, com la creació d’una finestreta única, o l’aval al canvi de nom de la conselleria d’Acció Climàtica per incloure agricultura, ramaderia i pesca. Així consta en les propostes de resolució que els partits del Parlament han anat presentant en les últimes hores i que hauran de votar-se avui en l’última sessió del debat. Aquest dimarts a la tarda la Cambra va acollir la primera sessió del monogràfic sobre agricultura proposat per Junts, en el qual, en representació dels agricultors catalans, quatre entitats –Revolta Pagesa, UP, JARC i la FCAC– van criticar, entre altres qüestions, l’excés de burocràcia, la falta de relleu, l’alça de costos i la “mala gestió pública” de les polítiques agràries en els últims anys.

Tots els grups parlamentaris, que de forma prèvia al ple es van reunir amb representants del sector, han presentat propostes enfocades a provar de pal·liar la crisi que des de fa anys ofega el sector primari. Una de les qüestions que proposen els grups és la millora dels ajuts econòmics. ERC demana estudiar la creació d’una Renda Bàsica Universal (RBU) amb prioritat per a les petites i mitjanes explotacions i la CUP establir una RBU agrícola de 5 anys per acompanyar en l’inici de l’explotació. D’altres, com els comuns, un fons agrari per compensar les pèrdues i activar línies de suport a les cooperatives agràries.Els vuit grups del Parlament coincideixen en alguna de les seues propostes en la necessitat de reduir la burocràcia, apostant per mesures com centralitzar totes les gestions administratives en una finestreta única o reduir els temps d’espera per sol·licitar ajuts i permisos.Una altra qüestió que es portarà al ple és la llei de la cadena alimentària, que diversos partits volen instar el Govern central a modificar perquè, entre altres coses, garanteixi que les distribuïdores paguin un preu just de compra als productors. També es posarà sobre la taula la creació d’una empresa pública, la Distribuïdora Pública Alimentària, amb l’objectiu que hi hagi “preus justos” i garantir a la ciutadania l’accés a una alimentació “assequible, saludable i equilibrada”. Així com revisar el pla especial per sequera.

Pagesos crítics amb els pactes amb el Govern tallen l’AP-7 a Tarragona

Una quarantena de tractors i vehicles de pagesos van tallar ahir al matí l’autopista AP-7 entre l’Aldea i l’Ametlla de Mar en els dos sentits, convocats per Asaja i Revolta Pagesa, per mostrar el rebuig amb els acords proposats fins ara a la Taula Agrària i la falta de mesures per garantir el relleu generacional i els preus justos. “El que no entén la conselleria és que l’agricultor no vol ajuts ni subvencions, el que vol és que la seua explotació sigui rendible”, va assegurar Cecília Castelló, portaveu d’Asaja a Tarragona, que va titllar la proposta de renda agrària del Govern de “propaganda electoral”. El tall s’havia d’aixecar a les 20.00 hores. També es van portar a terme protestes i bloquejos de carreteres en vies de la resta d’Espanya. Per la seua banda, a Madrid, diversos centenars d’agricultors d’oliverar tradicional de muntanya es van plantar davant el Congrés muntats en burro, la seua “maquinària agrícola”.