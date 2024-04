L'IVA del gas puja fins al 21% i encareix 50 euros la factura anual

La pujada de l’IVA del 21% en el gas natural que va entrar en vigor ahir suposarà un encariment mitjà de la factura de 4,12 euros al mes en el mercat lliure, la qual cosa representa prop de 50 euros a l’any, segons dades de Kelisto.es. En concret, el cost mitjà de la factura, segons càlculs de la companyia, era el març de 41,42 euros al mes al mercat lliure amb una despesa mitjana de 5.000 kilowatts hora (kWh) a l’any. Amb el retorn de l’IVA del gas al 21%, la despesa mitjana passa a ser de 45,54 euros al mes. Aquesta recuperació de l’IVA al 21% a partir de l’abril –tant en el mercat regulat com en el liberalitzat– es veurà almenys compensada per un preu del gas natural que no ha deixat de caure de manera sostinguda des del mes de gener passat en el mercat lliure. Va destacar així el gran descens al febrer en comparació amb el mes anterior, amb una baixada del 8,68%, que va compensar l’augment de l’IVA del 5% al 10%. De fet, les tarifes són un 15,70% més barates que a l’octubre del 2023.

Així mateix, la tarifa d’últim recurs (TUR) de gas natural individual baixa un 3,05% de mitjana des d’ahir dilluns en relació amb el preu en vigor des de l’anterior revisió del passat 1 de gener. Per a un client mitjà TUR 1 (cuina i aigua calenta sanitària) suposarà un descens del 0,74% a la factura anual amb impostos, mentre que per a un de la TUR 2 (cuina, aigua calenta sanitària i calefacció) representarà una baixada del 2,76% en la factura anual amb impostos. Així mateix, per a un client TUR 3 (pimes) la revisió a partir d’aquest mes d’abril suposarà una caiguda del 3,69% en la seua factura anual amb impostos.Mentrestant, l’electricitat va marcar ahir per primera vegada en el mercat a l’engròs o pool entre les 15.00 i les 18.00 hores un preu negatiu de 0,01 euros, i a més durant deu hores es va situar en zero euros, segons les dades aportades per l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia. Així, les companyies que van vessar energia a la xarxa durant les hores amb preu negatiu van haver de pagar per fer aquesta operació. Això no vol dir que fos gratis per als consumidors, que han de pagar en el rebut altres conceptes a més de la llum que s’ha utilitzat.