Lleida redueix l'atur en 141 persones al març

L'atur es va reduir en 141 persones al març a la província de Lleida, segons les dades publicades pel Ministeri de Treball. La xifra total de persones desocupades és de 17.159, un 0,82% menys que el mes anterior, però la comparativa anual situa una reducció de 881 persones a l'atur en comparació amb el mateix mes de l'any anterior (-4,88%). Seguint la tendència general a Catalunya que ha deixat un març històric amb nombre de treballadors en actiu, la demarcació de Lleida compta amb 203.196 persones treballant, segons les dades d'afiliats a la Seguretat Social. Són 976 ocupats més que el mes anterior (+ 0,48%) i 4.814 més que el mateix període l'any anterior (+ 2,42%). Catalunya compta amb 3,73 milions de treballadors en actiu.

Per gènere, al març hi havia 7.235 homes a l'atur i 9.924 dones, a la demarcació de Lleida. En aquest sentit, per sectors, l'agrícola compta amb 1.377 aturats, 19 més que el mes anterior; l'industrial amb 1.564, 77 menys que el mes anterior; la construcció amb 1.298, 16 menys que el mes anterior, i els serveis amb 11.350, 102 menys que al febrer, un clar símptoma que les contractacions per Setmana Santa s'han fet notar en aquest àmbit.

Catalunya ha tancat el mes de març amb 3.731.081 afiliats (+0,88%), la tercera dada més alta que s'ha registrat mai. Només hi ha hagut més treballadors en dos ocasions: al juliol de 2023, quan n'hi va haver 3,75 milions i al juny del mateix any, quan eren 3,74 milions. Com acostuma a passar al març, les contractacions han crescut en comparació amb l'any passat a totes les demarcacions. L'impuls del mercat de treball s'ha notat especialment a les comarques amb més pes del sector turístic.

Al conjunt de l'Estat esapnyol, la dada d'ocupats també ha batut un rècord aquest mes, fregant els 21 milions de treballadors. En total, al març hi ha hagut 20.901.967 afiliats. Són 193.585 treballadors en actiu més que al febrer, un increment superior al de la mitjana dels anys 2017 a 2019, que era de 150.000, segons ha detallat el Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social. El creixement en un any ha sigut de 525.414 persones, un 2,6% més. En l'últim mes, el sector que més ha crescut és l'hostaleria (+6,1%), seguit del comerç i l'educació.