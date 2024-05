Citroën i DS criden a revisió "immediata" a 66.000 cotxes a Espanya fabricats entre el 2009 i el 2019

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Citroën i DS Automobiles, marques del grup Stellantis, han cridat a revisió "immediata" a 66.000 models C3 i DS 3 (aproximadament 60.000 C3 i 6.000 DS3) a Espanya fabricats entre els anys 2009 i 2019 per problemes de deteriorament amb els coixins de seguretat instal·lats, segons confirmen fonts de la companyia a Europa Press. Stellantis assenyala que els models Citroën C3 i DS 3 afectats a les regions i països d’Europa, l’Àfrica i el Pròxim Orient ascendeixen més de 500.000 unitats.

Per tant, insta els propietaris d’aquests models "a deixar de conduir aquests vehicles immediatament i accedir als canals locals corresponents de les marques per obtenir informació detallada sobre la reparació adequada i les opcions de mobilitat alternativa disponibles, tot sense cap cost". El fabricant explica que els vehicles inclosos afectats estan equipats amb infladors de coixí de seguretat Takata, les propietats químiques dels quals poden deteriorar-se amb el temps, especialment quan s’exposen de manera constant a condicions climàtiques caloroses i humides, com les de les zones afectades. "Tenint la seguretat i el benestar dels seus clients com la màxima prioritat, Stellantis està monitorant constantment els vehicles equipats amb infladors de coixí de seguretat Takata i es manté en contacte constant amb les autoritats pertinents per implementar noves accions de retirada segons sigui necessari", indica el grup.

El passat 3 de maig les autoritats franceses van emetre una alerta per cridar a revisió als models C3 de Citroën i DS 3 de DS Automobiles en aquest país, a causa que "el propulsor de les bosses d’aire del conductor i del passatger pot deteriorar-se amb el temps". En concret, van advertir que "en cas d’accident en el qual el coixí de seguretat es desplegui, aquest podria trencar-se amb massa força, ferint els ocupants del vehicle". Stellantis subratlla que "tots els clients amb cotxes afectats per aquest 'Stop Drive' rebran una carta amb instruccions sobre els pròxims passos i sobre el risc de ruptura del coixí de seguretat en cas d’accident".