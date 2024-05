Mercadona va comprar a proveïdors catalans per valor de 5.004 milions el 2023, un 14,7% més que l'any anterior

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Mercadona va comprar a proveïdors catalans per valor de 5.004 milions d'euros el 2023, un 14,7% més que l'exercici anterior, segons ha informat la cadena de supermercats. En concret, les compres van ser a 240 proveïdors i més de 1.700 pimes i hi ha noms com les lleidatanes Catafruit o Fruits de Ponent; les gironines Frutícola Empordà i Girona Fruits; o Casa Tarradellas, Noel o La Selva, entre altres.

La companyia va tancar l'any amb una plantilla de 15.205 persones a Catalunya i 249 supermercats. Durant l'any passat l'empresa de Juan Roig també va obrir sis nous punts de venda a Catalunya i va invertir 75 milions d'euros en la millora de la xarxa de botigues i l'optimització de la seva logística, segons ha detallat en un comunicat.