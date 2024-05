Els retards a Rodalies generen pèrdues de 2,2 milions euros al dia a les empreses catalanes

detail.info.publicated Agències Barcelona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els retards a Rodalies d’aquesta última setmana, arran del robatori de coure a Montcada Bifurcació, en el Vallès Occidental, han costat 2,2 milions al dia a les empreses catalanes, segons Pimec. Concretament, la patronal calcula que el caos a la xarxa ferroviària ha tingut un cost laboral de 2.205.383,75 euros al dia. Un càlcul que, segons ha precisat, ha fet a partir dels costos laborals, del nombre d’afectats i de la durada de la incidència.

Pimec també xifra les afectacions a la xarxa ferroviària en termes de productivitat, i el cost d’aquests retards es dispara fins els 3.202.378,89 euros per dia. Aquest resultat s’ha realitzat tenint en compte el PIB per persona treballadora afectada, tenint en compte el temps laboral perdut i les despeses derivades d’aquest fet.

Davant d’aquesta situació, Pimec urgeix "mesures efectives per evitar que es repeteixin aquestes situacions en el futur", i suggereix implantar solucions com les implantades a Alemanya, on l’operador ferroviari Deutsche Bank ha aconseguit reduir els robatoris de coure mitjançant l’increment de l’ús de càmeres de vigilància i de marcadors d’ADN sintètic al cablatge.