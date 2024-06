El Govern central suprimeix l'IVA de l'oli d'oliva arran que s'hagi triplicat el preu des del 2021

El Govern central suprimirà l’IVA de l’oli d’oliva des del pròxim 1 de juliol de manera temporal, durant almenys uns mesos, i l’inclourà permanentment al grup de béns de primera necessitat a què aplica el tipus superreduït del 4%, després que el seu preu s’hagi triplicat des del mes de gener del 2021 i el seu consum hagi caigut un 20%. Aquesta supressió de l’IVA va ser una de les mesures pactades amb Junts a canvi del seu suport a la convalidació del decret anticrisi de desembre del 2023, però que encara no s’havia posat en marxa.

El ministeri d’Hisenda portarà aquesta mesura al Consell de Ministres de dimarts vinent, dins del decret llei que prorrogarà la rebaixa d’IVA a altres aliments que acabava el 30 de juny. Juntament amb l’oli d’oliva, des de l’1 de juliol es mantindrà suprimit l’IVA per als aliments bàsics (pa, farines, llet, formatges, ous, fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals), i rebaixat al 5% per a pastes i olis.

Canvis en els preus

Aquestes reduccions d’impostos estan en vigor des de l’1 de gener del 2023, moment en què els altres olis comestibles, la llet sencera, les farines o els ous pujaven més del 30% interanual; el formatge s’encaria un 20%; les patates, el 19%; el pa, el 13,5%; la pasta, el 12%, i les hortalisses fresques, l’11,5%.

Les últimes dades del maig reflectien ja una caiguda de preus respecte a fa un any del 17,8% en el cas dels altres olis comestibles, del 2% per a la pasta, de l’1% per a les farines, del 0,9% per als llegums i hortalisses fresques, i del 0,8% per a la llet sencera. No obstant, continuen pujant les patates (6,5% interanual), els ous (1,1%), el pa i el formatge (en ambdós casos un 1,8%).

El ministre d’Agricultura, Luis Planas, va indicar que la rebaixa de l’IVA de l’oli d’oliva és un pas “coherent” davant de la pujada del preu “molt notable” d’aquest producte.

Per la seua part, Facua-Consumidors en Acció va lamentar que el Govern “maquilli la seua inacció” davant de les “pujades il·legals” de marges en l’oli d’oliva eliminant-li l’IVA a partir de l’1 de juliol, un producte que, segons les anàlisis de l’associació, s’ha encarit fins a un 165% en els lineals en un any, amb una mitjana de pujada en el verge extra de 5,73 euros a les botelles d’un litre.

El nou decret de dimarts inclourà també la pròrroga, fins al gener del 2025, de dos mesures energètiques que el Govern ha pactat amb EH Bildu: la prohibició d’interrompre per impagament els subministraments bàsics als consumidors vulnerables i el manteniment de la tarifa especial de gas natural a comunitats de veïns amb calefacció i aigua calenta col·lectiva.