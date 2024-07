L'ingrés mínim vital només arriba al 36% dels potencials beneficiaris de l'Estat

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'ingrés mínim vital (IMV) arriba al 36% dels potencials beneficiaris (342.856) i al 17% de les llars en situació de pobresa severa de l'Estat. Així ho indica un estudi de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef), que recull dades fins al setembre del 2023. Malgrat que admet un impacte "positiu" de la prestació", l'organisme veu "marge de millora" i insisteix en la "necessitat" de reformes en el disseny per tal de millorar "l'eficàcia i l'eficiència". El document també apunta que un 56% de les llars de l'Estat que es podrien beneficar de l'ajut no el sol·liciten, percentatge que seria més elevat en el cas de Catalunya. En total, l'Airef calcula que fins a 951.702 llars podrien haver rebut l'IMV a l'Estat el 2023.

L'Airef proposa una reforma que permeti verificar els requisits econòmics per accedir a la prestació, revisions que facin servir dades més actuals -per exemple, les cotitzacions socials- i aposta per "captar millor" situacions de pobresa sobrevinguda.

Al seu torn, fonts del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions han remarcat que l'IMV no és l'única política que té el govern espanyol per combatre les situacions de pobresa i exclusió social i han ressaltat que l'ajut "està consolidat" i triplica el nombre de beneficiaris que tenien anteriorment aquest tipus de prestacions. En qualsevol cas, han valorat "positivament" les aportacions de l'Airef i han assegurat que les incorporaran als seus estudis.