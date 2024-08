Les borses asiàtiques i Wall Street poden recuperar pols després del 'dilluns negre'

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Les principals borses asiàtiques, entre les quals les de Tòquio, Seül i Taipei, van remuntar ahir, després d’un dilluns negre amb caigudes històriques en què es van veure arrossegades pel temor global d’una recessió als EUA. El principal índex de la borsa de Tòquio, el Nikkei, va avançar un 10,23%, el guany percentual més gran des del 2008 i el quart de la història, arran que els inversors optessin per la caça de gangues després de la caiguda del 12,4% a la vigília, la seua segona davallada històrica més gran. A Wall Street, els principals índexs van obrir en verd. A l’hora de tancament dels mercats europeus, el tecnològic Nasdaq avançava un 1,8%; l’S&P 500 un 1,6%, i el Dow Jones un 1,2%.

Per la seua part, les principals borses europees van tancar amb signe mixt, amb alces del 0,23% a Londres i del 0,09% a Frankfurt, i caigudes del 0,27% a París i del 0,60% a Milà. L’Ibex-35, el principal índex de la borsa espanyola, va baixar un 0,32%. El selectiu, que havia començat la jornada amb pujades tímides, es va capgirar arran de conèixer-se la caiguda de vendes detallistes a la zona de l’euro i va tancar en 10.390,5 punts, el nivell més baix des del març. “Tot apunta que la correcció del carry trade (endeutar-se en iens per invertir en actius més rendibles) encara no ha acabat, malgrat que això no significa que hàgim d’esperar més caigudes pronunciades”, explicava ahir l’analista de mercats Javier Cabrera. Però persisteix la incertesa sobre la salut de l’economia nord-americana i els efectes de la pujada dels tipus d’interès al Japó.