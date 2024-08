Consumidors demanen que el veto a contractar per telèfon s'ampliï a les telecomunicacions, finances i assegurances

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Facua ha demanat al govern espanyol que la prohibició de contractar per telèfon la llum i el gas s'estengui a més serveis. En concret, l'associació de consumidors vol que s'afegeixin a la nova normativa -que està en consulta pública- les telecomunicacions, finances, alarmes i assegurances. La futura norma estableix que els contractes de llum i gas no es podran contractar per telèfon, tret que es facin a iniciativa del client. D'aquesta manera, el govern espanyol pretén protegir els usuaris i minimitzar l'spam telefònic, tal com va proposar la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). Facua ha assegurat que els serveis de telecomunicacions estan per davant dels energètics en nombre de trucades comercials publicitàries.

Facua considera "imprescindible" que per donar per vàlida una alta telefònica les empreses hagin d'aportar una gravació en la que l'usuari manifesti que va ser ell qui va realitzar la trucada o va demanar expressament rebre-la. En cas que això no es faci, l'associació de consumidors creu que s'hauria d'indemnitzar el client i multar les dues empreses implicades, la responsable de la trucada amb l'alta fraudulenta i la comercialitzadora que l'hagi donat per bona.