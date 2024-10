Alerta per la falta de camioners i instal·ladors de telecomunicacions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Institut Caparrella, Coell i Pimec, així com l’Agrupació d’Instal·ladors de Serveis de la Construcció de Lleida (Agrisec) i l’Associació Provincial d’Empreses de Transport de Mercaderies per Carretera (Asotrans) van alertar ahir de la falta de conductors de vehicles pesats i d’operadors de telecomunicacions a la província, així com les dificultats per trobar nous treballadors en aquests dos sectors malgrat ser professions amb una incorporació immediata al mercat laboral.

Així, la secretària general d’Asotrans, Sílvia Llobet, va assegurar que la província necessita uns 250 camioners, una xifra que podria augmentar en els propers anys per la falta de relleu generacional, situació que s’agreujaria si es posen en marxa els mecanismes perquè els professionals del sector puguin jubilar-se de forma anticipada.

Pel que fa al sector de les instal·lacions, el president d’Agrisec, Paco Grau, va dir que les empreses absorbirien uns 18.000 treballadors a tot Catalunya, i que en el cas de Lleida la xifra arribaria als 4.000 empleats. “Hi ha molta demanda. Tot està connectat i totes les instal·lacions necessiten un especialista”, va dir Grau, que va explicar que l’ofici té projecció de futur ateses les rehabilitacions i adaptacions als edificis.

Tant un sector com l’altre també van posar sobre la taula la necessitat de formar joves de forma “urgent” amb les diferents ofertes de graus d’FP disponibles.Des de Pimec Lleida, el president Jesús Torrelles va destacar la col·laboració entre els centres de Formació Professional (FP) i les empreses i va afegir que en el transport té dificultats per cobrir les vacants també per les barreres idiomàtiques i la convalidació de permisos de professionals d’altres països.Segons els representants de tots dos sectors, un instal·lador especialista ingressa uns 2.000 euros al mes, mentre que un camioner pot igualar la xifra o superar-la.

Tant les empreses dedicades al transport com les de telecomunicacions actualment han de fer front al “poc interès” per part dels joves en aquest tipus de formació, segons va explicar el director de l’institut Caparrella, Emili Grau, qui va lamentar que es tracta de formacions en les quals no s’omplen les places disponibles, malgrat que els alumnes tindrien la feina “assegurada”.

En el cas del cicle formatiu dedicat al transport per carretera, Grau va destacar que el nombre d’alumnes no cobreix les necessitats de les empreses. La mateixa situació també es dona en el grau mitjà d’instal·lacions, en què Grau va atribuir la percepció de dificultat que tenen els alumnes d’aquesta especialitat.