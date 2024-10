Flax & Kale posa a la venda de la seua línia de plats preparats

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup lleidatà Teresa Carles Flax & Kale ha decidit posar a la venda la seua unitat de plats preparats per focalitzar-se en la internacionalització del seu negoci de kombutxa des del seu centre d’R+D ubicat a Bell-lloc d’Urgell i en l’expansió dels seus restaurants.

En concret, l’empresa dirigida per Jordi Barri ha posat a la venda la divisió de cuina precuinada, especialitzada ara en la dieta vegetariana.L’empresa hauria pres aquesta decisió després de les propostes rebudes per a aquesta línia i concentrar-se així a desenvolupar les altres dos que porta a terme.La desinversió inclou principalment la fàbrica que el grup va adquirir fa dos anys a Fraga a la cadena de restauració Tento, com ja va publicar SEGRE.El procés, ja en marxa, contempla tant una sortida total com la possibilitat de compartir capital, ja sigui de manera majoritària o minoritària, amb un soci.

El juny del 2020, la companyia va llançar la seua línia de kombutxes al canal retail i en menys d’un any va aconseguir consolidar-se com una de les marques líders al mercat, assolint una quota de mercat del 10%.La tercera línia de negoci és la de restaurants, en la qual la companyia lleidatana va inaugurar recentment un establiment a la Terminal 4 de l’aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas.