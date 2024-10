Invertir per al futur

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Pluto va provocar la curiositat dels presents en aquesta jornada celebrada als cellers Raimat. - MAGDALENA ALTISENT Pluto va provocar la curiositat dels presents en aquesta jornada celebrada als cellers Raimat. - MAGDALENA ALTISENT Pluto va provocar la curiositat dels presents en aquesta jornada celebrada als cellers Raimat. - MAGDALENA ALTISENT Pluto va provocar la curiositat dels presents en aquesta jornada celebrada als cellers Raimat. - MAGDALENA ALTISENT Pluto va provocar la curiositat dels presents en aquesta jornada celebrada als cellers Raimat. - MAGDALENA ALTISENT Pluto va provocar la curiositat dels presents en aquesta jornada celebrada als cellers Raimat. - MAGDALENA ALTISENT Pluto va provocar la curiositat dels presents en aquesta jornada celebrada als cellers Raimat. - MAGDALENA ALTISENT Pluto va provocar la curiositat dels presents en aquesta jornada celebrada als cellers Raimat. - MAGDALENA ALTISENT

Queda menys d’un trimestre per acabar l’any però les perspectives de negoci i d’inversió estan de primera gràcies a la baixada de tipus d’interès dels bancs centrals d’Europa i els Estats Units. Així ho creuen els experts de BBVA durant una taula redona en la jornada El futur: una inversió del present coorganitzada amb el Grup SEGRE. En la jornada, celebrada a les instal·lacions del celler Raimat, es va explicar que per a la recta final d’aquest any i principis del 2025 hi ha bones perspectives d’inversió gràcies a l’allunyament del fantasma de la recessió a Europa i la relaxació de la inflació, motivat per les mesures preses pel Banc Central Europeu (BCE) destinades a abaratir els diners.

Tant per a Pep Ruiz, economista principal de BBVA Research, com per a Roberto Hernanz, responsable de mercats de Banca Privada de BBVA a Espanya, hi ha efectes geopolítics com les eleccions dels EUA del 5 de novembre que podrien afectar durant aquest final d’any, però consideren que podria ser amb un lleuger augment de la volatilitat dels mercats.Hernanz va explicar que s’ha complert el principal objectiu del 2024: “Els bancs centrals han aconseguit l’objectiu de controlar els preus sense un refredament econòmic sever” per a les principals economies mundials. “En aquesta línia –va matisar–, hem vist que els tipus d’interès agressius en determinades economies mundials han afectat les economies més febles.”En el cas d’Europa va dir que s’ha notat una profunda debilitat industrial en països com Alemanya i d’altra banda hi ha altres economies, com l’espanyola que està esquivant aquesta debilitat amb nota, gràcies a les exportacions de serveis i el turisme.Per una altra banda, als EUA l’economia s’està mantenint de forma consistent sense un perill clar de descarrilament en l’horitzó. En el cas de la Xina, va assenyalar que la seua economia pateix uns desequilibris importants, sobretot pel que fa al sector immobiliari, en què el consum intern no acaba de funcionar en relació amb les seues exportacions.

En el primer semestre, BBVA ha crescut tant en gestió d’actius de cartera com en nombre de clients Els experts asseguren que malgrat l’allunyament de la recessió, continua sent moment de la renda fixa Gómez va manifestar que la política de remuneració als accionistes no ha variat després de l’operació

A nivell estatal, Ruiz creu que les dades positives que han donat el turisme i el consum han aconseguit aguantar l’economia millor del que s’esperava, trencant les previsions econòmiques que hi havia i que previsiblement milloraran encara a començaments del 2025. Això ho va traslladar a l’economia catalana, gràcies a una recuperació del sector primari que ja no té les restriccions imposades per la sequera. Tanmateix, va alertar que part de la indústria com la de l’automòbil ho està passant pitjor perquè està molt condicionada amb les indústries centreeuropees. “Confiem que amb les rebaixes dels tipus d’interès es vagi recuperant a poc a poc”, va dir.En el cas concret de BBVA, el seu director de Banca Privada de la direcció territorial a Catalunya, Daniel Gómez, va mantenir el seu optimisme de cara al tancament d’aquest 2024 després d’un primer semestre de l’any molt positiu per a l’entitat tant en gestió de cartera, amb més de 133.000 milions d’euros a nivell global i 16.000 milions en actius a Catalunya, com en nombre de clients, amb un augment del 26 per cent a l’Estat, que el situa en el camí del seu pla estratègic de tancar l’any en els 150.000.En matèria borsària, Hernanz va dir que en aquests mesos s’han vist rendibilitats molt positives a les borses però que han anat convivint amb una elevada volatilitat, per la qual cosa requereix una gran pedagogia per construir una cartera sòlida amb els clients de BBVA. Va assegurar que queda marge per a la renda variable després de l’allunyament del fantasma de la recessió però, des del punt de vista de la rendibilitat, actualment la renda fixa té millors perspectives des del punt de la creació de cartera. En aquest sentit, i gràcies a l’ampli equip humà d’assessors dins de l’entitat, el director de Banca Privada a Catalunya va assegurar que el client amb ganes d’invertir té un matalàs de seguretat.

En el transcurs de la jornada, Daniel Gómez Soler, director de Banca Privada de BBVA a Catalunya, va parlar també sobre l’Oferta Pública d’Adquisició d’Accions (OPA) posada en marxa per BBVA sobre el Banc Sabadell, assegurant que està avançant segons el que estava previst. Va manifestar que “va rebre el suport dels accionistes de BBVA amb un 96% de vots a favor de l’ampliació de capital i ja ha rebut les autoritzacions de diversos països. Els següents passos són l’aprovació de l’operació per part de la CNMC i de la CNMV, abans que els propietaris del Sabadell i els seus accionistes decideixin si es volen afegir, segons el nostre parer, al millor projecte de la banca europea”. “El benefici principal d’aquesta operació és que generarà valor, no només als accionistes de BBVA i del Banc Sabadell, sinó també als seus clients, treballadors i a la societat en general”, va assegurar, per remarcar que l’entitat resultant serà una de “més forta, més solvent, donarà més crèdit i permetrà impulsar els projectes de les empreses i de les famílies a futur”. A més, va dir que la seua política de remuneració als accionistes no ha variat després de l’operació. “Mantenim un payout entre el 40 i el 50% del benefici, és a dir, entre el 40 i el 50% del benefici anual es destina a la retribució a l’accionista, que pot combinar el pagament de dividends en efectiu amb la recompra d’accions. A més, BBVA està compromès a repartir qualsevol excés de capital que superi el 12%, subjecte a les autoritzacions regulatòries”, va dir.

La tecnologia ofereix noves possibilitats a les empreses

Des d’Allianz Global Investors, Juan Pedro Morenés va mostrar les oportunitats de negoci que brinda la intel·ligència artificial, la robòtica, on va presentar un model de gos robot, i la realitat virtual. Segons el seu parer, aquestes noves tecnologies sobrepassaran la revolució que va suposar internet, fet que permetrà a les empreses guanyar quota de mercat i als inversors obtenir més rendibilitat.

«El nostre equip d’assessors acompanya el client perquè pugui invertir amb seguretat» «La baixada de tipus d’interès dels bancs centrals europeu i dels EUA donen seguretat a invertir» «Els bancs centrals han aconseguit controlar els preus sense un refredament econòmic sever»