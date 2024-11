Lleida, el centre del debat del sector agroalimentari català en un món global

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Llotja de Lleida es convertirà dimecres de nou en el fòrum de debat agroalimentari. CaixaBank, a través d’AgroBank, la seua línia de negoci dirigida al sector agroalimentari, ha organitzat la jornada La Catalunya dels Aliments en un Món Global, una trobada entre professionals i experts del món agroalimentari amb l’objectiu d’analitzar els reptes i oportunitats de la indústria alimentària catalana en un entorn cada vegada més globalitzat.

Tot això des de diferents punts de vista i per posar en relleu des de la producció a la indústria analitzant també altres aspectes claus, com pot ser tot allò que dona servei al sector, des de les assegurances a la investigació.La jornada, en la qual participarà el director d’AgroBank, Jaime Campos; i el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria González, serà presentada per la periodista de Lleida Televisió Mariví Chacón.L’acte comptarà amb la ponència de Judit Montoriol, Lead Economist CaixaBank Research, i Joan Gòdia, director general d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia de la conselleria d’Agricultura.

En un entorn globalitzat, el sector i la indústria agroalimentària analitzen les seues perspectives

Posteriorment, tindran lloc tres taules redones, la primera sota el títol Sense sector productiu no hi ha aliments, que comptarà amb la participació d’Antoni Abad, president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors; Begoña Amorós, gerent de cítrics de Terres de l’Ebre; i Agustí Heras, president de Fructícola de l’Empordà.La segona taula redona planteja La importància de la indústria alimentària, i tindrà com a participants Francesc Argilés, president del Grup Nufri; Josep Pere Colat, president Unió Grup; i Dolors Puyol, gerent de Premier Pigs.L’últim bloc comptarà amb la taula redona L’ecosistema al servei del sector, amb la participació com a experts de Simó Alegre, director de Desenvolupament de la Investigació i la Innovació de l’Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentària (IRTA); Fran Garcia, coordinador tècnic del CIDAF.cat; Francesc Xavier Joana, director territorial zona Catalunya d’Agroseguro; Enric Pedrós, cluster manager FEMAC; i Mercè Soler, cap de l’Oficina del Regant.El tancament de la jornada, que acabarà amb un dinar còctel, anirà a càrrec de Carina Termens, directora d’AgroBank en la direcció territorial Catalunya de CaixaBank.

Explica que és possible gràcies al fet que l’entitat financera compta amb la xarxa d’oficines més extensa d’Espanya, la qual cosa la situa com l’entitat financera amb la millor xarxa de sucursals especialitzades i amb presència en petits municipis.

Finança 14.800 milions al sector en el primer semestre

AgroBank, la línia de negoci agroalimentari de CaixaBank, és la primera entitat financera del sector agroalimentari a Espanya per presència d’oficines i quota de mercat. Un de cada dos agricultors i ramaders d’Espanya és client d’AgroBank, que compta amb una proposta de valor compromesa amb el món rural des del punt de vista financer, social i d’innovació. En el primer semestre del 2024 va abastar un finançament al conjunt de la cadena agroalimentària de 14.826 milions d’euros, la qual cosa representa un creixement del 4,1% respecte al mateix període de l’any anterior, en un sector que CaixaBank qualifica d’essencial.