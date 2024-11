El Port de Barcelona impulsa la innovació al món portuari

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els ports no només mouen mercaderies i persones, també són la porta d’entrada d’idees noves. Idees que tenen la capacitat per transformar l’economia, la societat i el món. Els ports, a més, poden ser també el lloc on aquestes idees es posin en pràctica, impulsant la innovació al sector logístic i de l’economia blava.

El Port de Barcelona fa temps que treballa per fomentar la innovació, impulsant la transformació del sector logístic i obrint les portes a empreses emergents disposades a revolucionar la manera en què ens relacionem amb els oceans. L’epicentre de tot aquest impuls és el Port Vell, el port ciutat de Barcelona, que s’està convertint en un ecosistema de coneixement i innovació, amb la confluència d’actors de primer nivell com Tech Barcelona, la fundació Norrsken o el conjunt d’empreses instal·lades en el World Trade Center. Com a punt d’unió entre ciutat i port, el Port Vell és l’espai idoni per generar sinergies entre la Comunitat Portuària i l’ecosistema innovador de Barcelona, referent mundial del sector.

L’última incorporació en aquest entramat és el nou BlueTechPort, l’espai d’innovació del Port de Barcelona per a empreses relacionades amb l’economia blava. Aquest projecte, fins ara en estat embrionari i allotjat a les instal·lacions del Pier01 del Tech Barcelona en el Palau de Mar, ja ha fet el salt a la seua ubicació definitiva, les cobertes de Sant Bertran.

Amb 18 empreses instal·lades en els espais actualment disponibles, el BlueTechPort ha demostrat en menys d’un any el seu potencial i la necessitat de continuar creixent. I ho ha fet amb 1.500 metres quadrats que s’han sumat als 200 inicials i que han permès multiplicar la seua capacitat.

Les cobertes de Sant Bertran, de fet, es transformaran els propers anys per convertir-se en el far de la innovació en el Port de Barcelona gràcies a una inversió de 50 milions d’euros. Amb una reforma integral de la mà del prestigiós despatx b720 Fermín Vázquez Arquitectes, els magatzems es convertiran l’any 2027 en un edifici de 25.000 metres quadrats dedicats a empreses, institucions i centres de coneixement relacionats amb l’Economia Blava.

Si el BlueTechPort a Sant Bertran són els fonaments sobre els quals han de créixer els projectes innovadors en el Port de Barcelona, la Fundació Barcelona Port Innovation és l’estructura que està impulsant aquest creixement. Presentada ara fa un any, està facilitant la transformació del sector logístic portuari gràcies al desenvolupament de solucions tecnològiques que donin una resposta eficient, fàcilment aplicable i escalable als reptes als quals s’enfronten avui els ports i el transport marítim internacional.

El seu primer any de vida, ha duplicat el nombre de partners amb qui explica i ha posat en marxa vuit projectes en les seues tres àrees clau: sostenibilitat, mobilitat i logística. Amb això, s’ha consolidat com un actor clau a l’hora de definir el futur del sector logístic i marítim i, en definitiva, del Port de Barcelona.

Infraestructures per ser més innovadors i sostenibles

Tan important com l’estructura és la infraestructura. El Port de Barcelona treballa per oferir als seus clients els serveis necessaris per seguir l’avantguarda de la innovació i mantenir-se líders dels seus respectius sectors. En aquest sentit, aquest mes de juliol entraran en funcionament dos elements clau del futur Port de Barcelona; el primer Onshore Power Supply (OPS) a la terminal BEST i la Red Privada Virtual 5G EL SEU (Estand Alone) desplegada de la mà d’Orange.

L’OPS és el primer de les seues característiques que s’instal·la en el Port de Barcelona i subministrarà als vaixells portacontenidors energia 100% verd de manera que puguin parar els seus motors i reduir així les emissions. Es tracta del primer OPS dels previstos en el projecte Nexigen, que en els propers anys electrificarà els molls principals del Port de Barcelona, reduint l’impacte ambiental de l’activitat portuària i atraient els vaixells més moderns i sostenibles de les grans navilieres.

Gràcies a la seua fiabilitat, ultrabaixa latència, capacitat i escalabilitat, és una infraestructura pionera que permetrà impulsar el desenvolupament tecnològic de les empreses que operen al port.

Tots són exemples del compromís del Port de Barcelona amb la innovació, un factor diferencial i necessari per mantenir el lideratge en un món que cada vegada canvia més ràpid. Així, el desplegament del Pla d’Innovació del Port de Barcelona ha permès crear la base sobre la qual continuar construint el port del futur.