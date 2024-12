Amplien l’alerta per la presència de listeria a set productes carnis

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha ampliat l’alerta llançada el passat 29 de novembre per la presència de 'Listeria monocytogenes' a set productes carnis de la marca MRM que s’han distribuït pràcticament per tot el territori nacional. Després de noves actuacions en el marc del control oficial, l’AESAN ha ampliat aquesta alerta a tres productes carnis addicionals de la marca MRM. En concret, es tracta del producte amb el nom 'jamón cocido ibérico loncheado' amb el número de lot L 2420730018 i data de caducitat 23/12/2024.

A més, s’ha llançat l’alerta sobre el producte ''chicharrones fritos loncheados' amb el número de lot L 2421680050 i data de caducitat 30/12/2024. També està afectat el producte 'lacón en tapas cortado a cuchillo’ amb el número de lot L- 2425040373 i data de caducitat 29/12/2024.

Productes anteriors

El passat 29 de novembre l’AESAN va llançar una alerta per uns altres quatre productes de la mateixa marca afectats per 'Listeria monocytogenes' . El primer d’ells té el nom 'lacón en tapas cortado a cuchillo’, compta amb el número de lot 2425040376 i caduca el 02/01/2025. El segon dels productes té el nom ''cabeza cerdo 1º loncheada', amb el número de lot 2425100013 i caduca el 9/12/2024. El tercer dels productes té el nom 'cabeza de cerdo ibérica loncheada', compta amb el número de lot 2421980073 i caduca el 29/12/2024. L’últim dels productes afectats té el nom mortadela ahumada', compta amb el número de lot 2425010183 i caduca el 17/01/2025.

L’AESAN indica que aquesta informació ha estat traslladada a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI) per tal que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.

L’Agència recomana a les persones que tinguin al seu domicili productes afectats per aquesta alerta que s’abstinguin de consumir-les. Així, en el cas d’haver consumit algun dels productes dels lots afectats i presentar simptomatologia compatible amb la listeriosi (vòmits, diarrea o febre), es recomana acudir a un centre de salut.

En el cas d’estar embarassada, es recomana consultar les recomanacions de consum durant l’embaràs realitzades per l’AESAN relatives a pràctiques d’higiene alimentària importants per a les dones gestants, així com una relació dels aliments que s’han d’evitar durant l’embaràs per estar associats a determinats perills biològics (entre els quals destaca 'Listeria monocytogenes'). Finalment, l’AESAN recorda la importància d’extremar les mesures d’higiene per evitar la contaminació creuada amb altres productes.