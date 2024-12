Mercadona apuja el sou un 8,5% als seus prop de 700 treballadors a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Comitè de Direcció de Mercadona ha decidit augmentar un 8,5% el sou de tota la plantilla amb l’objectiu de contribuir a incrementar el seu poder adquisitiu, segons va informar ahir la companyia de distribució. A Lleida afecta els seus prop de 700 empleats, mentre que l’empresa que presideix Juan Roig té en total 100.000 treballadors a Espanya i Portugal.

El percentatge d’increment és la suma de l’IPC corresponent de cada país i un extra addicional decidit per l’empresa fins a aconseguir aquest 8,5%. D’aquesta manera, el personal base de la companyia passarà a cobrar el seu primer any 1.685 euros bruts al mes, la qual cosa suposa un 27 per cent més respecte al Salari Mínim Interprofessional (SMI), i 2.280 euros bruts mensuals una vegada superats els quatre anys a l’empresa, un 72 per cent més respecte a l’SMI.

Així mateix, la companyia ha decidit, dins de la seua estratègia de compartir els beneficis, repartir una prima addicional que se sumarà a la tradicional prima de resultats. “L’objectiu és gratificar l’esforç realitzat i compartir els beneficis”, va destacar l’empresa. Com ja és habitual, el mes de març els treballadors, des del primer any i en cas d’assolir les metes i els objectius pactats a principi d’any, cobraran una mensualitat extra a la nòmina, quantitat que ascendirà a dos mensualitats un cop se superen els quatre anys d’antiguitat; i addicionalment, enguany tots ells, rebran també una prima extra corresponent a una mensualitat.