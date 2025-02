Esofitec i Creinsa anuncien la seua fusió i sumaran una facturació de 10 milions d’euros

Publicat per Redacció Vint-i-dos Verificat per Creat: Actualitzat:

Les direccions d'Esofitec i Creinsa han comunicat als seus treballadors i clients que la fusió d'ambdues companyies ja és una realitat. Es tracta d'una decisió meditada amb la qual les dues empreses estan convençudes que les consolida com a referents en el sector de la consultoria tecnològica i el desenvolupament de sistemes de programari.

Esofitec va néixer el 1992 a Lleida com a consultora tecnològica i actualment comercialitza programari per a tot tipus d'empreses, principalment a Catalunya i Aragó. D'altra banda, la trajectòria de Creinsa acumula ja 37 anys com a empresa proveïdora de serveis i solucions informàtiques per a empreses, assessories i autònoms.

La fusió suposa que a partir d'ara seran 60 els professionals que oferiran solucions tecnològiques per a cadascun dels seus clients. Entre ells hi ha programadors, graduats socials i experts en Dret o Administració i Direcció d'empreses. La facturació global d'ambdues companyies està xifrada en 10 milions d'euros.

Des d'Esofitec i Creinsa asseguren que es tracta d'un "salt qualitatiu i quantitatiu" i que els seus clients seguiran rebent, per part de les dues empreses, un "servei professional de consultoria" en temes de programari, facturació electrònica o recursos humans en general, tal com han fet fins ara.

Els màxims responsables de les companyies fusionades han traslladat a tots els professionals d'Esofitec i Creinsa la il·lusió amb què afronten els reptes del futur. I ho faran "sumant recursos, talent i entrega" per continuar oferint un servei d'excel·lència.