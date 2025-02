Deu demarcacions espanyoles tenen el litre de gasoil agrícola més barat que Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els agricultors i ramaders paguen el gasoil professional a preus molt diferents en funció de la província en la qual resideixin i on es proveeixin dels seus tractors i maquinària en general. Així, si es tracta de socis de cooperatives, Huelva és el punt més econòmic, amb 0,976 euros el litre, mentre que a Barcelona n’hauran de desemborsar 1,170, segons l’últim estudi sobre el mercat dels carburants al camp espanyol elaborat pel ministeri d’Agricultura.

En el cas de la província de Lleida, situa el preu mitjà dels pals de cooperatives als seus socis en un euro exacte per litre. Deu demarcacions de l’Estat són més econòmiques, començant per l’esmentada Huelva i seguint per Sòria (0,987 €/l), Conca (0,98 €/l), Valladolid (0,989 €/l), Salamanca (0,989 €/l €/l), Terol (0,992), Zamora (0,993 €/l), Palència (0,999 €/l), Saragossa (0,999 €/l) i Màlaga (0,999 €/l). La resta de les províncies espanyoles tenen un preu per sobre de l’euro, situant la mitjana en els 1,105 en les vendes de les cooperatives del gasoil B als seus socis.

En el cas que els pagesos no estiguin associats a una entitat agropecuària i hagin d’anar a omplir els dipòsits a les gasolineres, es troben amb un preu del gasoil B més elevat. L’estudi situa el cost mitjà en els 1,118 euros per litre en el cas de la província de Lleida. Les comarques lleidatanes es troben a la banda més baixa de preus, amb Conca (1,058 €/l) com la localització més econòmica.

Els preus ponderats als quals venen avui les cooperatives espanyoles als seus socis se situen lleugerament per sobre als de fa un any.

En concret, el ministeri estima que la venda restringida a socis es fa a 1,005 euros el litre, mentre que l’any passat se situava en 0,996. L’informe ministerial recull també els preus sense impostos, que han passat de 0,760 a 0,767 entre 2024 i 2025.El departament que dirigeix Luis Planas afirma que els preus sense impostos es calculen descomptant l’IVA i l’Impost Especial sobre Hidrocarburs que, afirma, “no són suportats pel sector agrari”.