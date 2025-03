Fer la compra és ara un 34 per cent més car que fa un lustre

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Fer la compra és ara un 33,9% més car que fa cinc anys, quan els supermercats van viure una allau de ciutadans que entreveien ja el confinament derivat de la pandèmia de la covid-19 i que van convertir el paper higiènic en un símbol de la provisió. La manera de fer la compra es va transformar amb el tancament: les visites a les botigues es van reduir i la despesa en restauració, limitada per les circumstàncies, es va traslladar al consum alimentari. A més, es va produir una pujada sense precedents del canal on line –de fins al 87%– per evitar sortir de casa. Durant el confinament, els preus de molts productes bàsics van pujar a causa de la interrupció de les cadenes de subministrament i l’augment de la demanda. Tanmateix, el que semblava una pujada temporal s’ha consolidat en un increment sostingut.

Un lustre després, amb l’hostaleria i el turisme en xifres rècord, els hàbits dels consumidors davant dels lineals els marquen uns preus que, segons dades de l’INE, han pujat fins un 112,8 per cent en casos paradigmàtics com el de l’oli d’oliva. Per diferents causes, com les tensions en la reactivació econòmica després de la pandèmia, la sequera i, sobretot, la guerra a Ucraïna, les patates han repuntat un 43% en cinc anys, els llegums un 36,8% i la categoria de llet, formatge i ous un 35,4 per cent, per exemple. Tota aquesta realitat ha posat el focus durant aquests anys en l’evolució i la formació dels preus a les diferents baules de la cadena de subministrament, cosa que va portar fins i tot a una baixada temporal de l’IVA dels aliments bàsics.

La pandèmia i la crisi inflacionària han deixat empremta en els hàbits de consum de les llars, impulsant canvis en les seues prioritats i decisions de compra. Aecoc, que agrupa les principals empreses del gran consum a Espanya, apunta que, en aquesta transformació, es perfilen tendències clares, com mantenir l’estalvi intel·ligent, amb mesures com la recerca activa de promocions o visitar més vegades el supermercat per fer compres fins un 26 per cent més petites, ja que en els seus plans no entra com llavors omplir els rebostos per a setmanes.