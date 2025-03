Agricultura anima a introduir nous cultius a la zona del Canal d’Urgell

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Uns seixanta professionals van assistir ahir a la XXIV Jornada Intercomarcal sobre el cultiu de panís que es va celebrar al Centre Cultural de Mollerussa en el marc del programa formatiu de la 152 Fira de Sant Josep, que arrancarà dimecres vinent, 19 de març, i s’allargarà fins al diumenge 23. Durant la jornada l’Institut de Recerca i Tecnològia Agroalimentàries (IRTA) va presentar diferents estudis sobre plagues o micotoxines que poden afectar cultius d’estiu, com són el panís, la soja o l’alfals. També es van presentar les novetats de la DUN i per primera vegada es va obrir la porta a una empresa que va presentar els seus plaguicides. El cap de l’oficina comarcal del Pla d’Urgell, Llorenç Canela, va assegurar que, malgrat que la sequera va reduir el cultiu de panís, espera que gràcies que s’ha garantit el reg al Canal d’Urgell pugui tornar a aquest tipus de cultius que “requereixen molta aigua”. Per la seua part, Xavier Gispert, director general de Regadius de la conselleria d’Agricultura, va fer una crida a ampliar la visió “i no centrar-nos només en els cultius que tenim ara”. En aquest sentit, va assegurar que “la modernització del Canal d’Urgell ens ha de portar a pensar més enllà”, amb la introducció d’“altres cultius que se sembren en llocs com Navarra”.