El Govern rebaixarà l’IRPF a 170.000 lleidatans que cobren menys de 33.000 € bruts a l’any

La Generalitat té previst aprovar avui una rebaixa de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per als treballadors que cobrin menys de 33.000 euros bruts a l’any, una mesura que beneficiarà uns 170.000 lleidatans, després d’arribar a un pacte amb ERC. En concret, la proposta consisteix a rebaixar el tipus de l’escala autonòmica en el primer tram de tributació en un punt, del 10,5% actual al 9,5% de cara a l’any vinent. A tall d’exemple, una persona que ingressi 24.900 euros a l’any s’estalviaria 125 euros en la declaració de la renda.

Els republicans, que van calcular que aquesta mesura beneficiarà 3 de cada 4 contribuents, van afirmar que va dirigida a la “classe treballadora catalana”, que considera que és la més afectada per l’increment del cost de vida. A més, amb aquest canvi, Catalunya deixaria de ser la comunitat autònoma on les persones amb menys ingressos paguen l’IRPF més alt de tot Espanya.

Es tracta de la mateixa mesura que l’anterior Govern de Pere Aragonès va incloure en la llei d’acompanyament dels pressupostos del 2024. Els comptes, tanmateix, no van prosperar al Parlament, amb el vot en contra dels Comuns principalment per l’escull sobre el Hard Rock.

Aquesta modificació fiscal s’uneix als canvis que ja va anunciar el Govern fa unes setmanes després d’un acord amb els Comuns per incrementar la taxa turística i modificar l’impost de transmissions patrimonials per la compra d’habitatge, que obligarà els grans tenidors a pagar el doble fins a la data, i que també s’aprovarà avui. El Consell Executiu també aprovarà ampliar tant la deducció màxima en l’IRPF per lloguer d’habitatge habitual, que passa de 300 a 500 euros, i el límit de renda per aspirar a aquesta, que s’eleva fins a l’equivalent a un salari d’entre uns 35.000 i 40.000 euros bruts anuals. Així mateix, també pujarà l’edat per aspirar a aquestes deduccions, que passarà dels 32 anys actuals als 35.

Segons va explicar la consellera d’Economia, Alícia Romero, la Generalitat perdrà prop de 50 milions d’euros amb la modificació de l’IRPF en el tram més baix i en diversos canvis en la deducció pel lloguer de l’habitatge habitual però preveu compensar-lo amb altres mesures com fixar un tipus del 20 per cent en l’adquisició d’immobles a grans tenidors o amb la duplicació de la taxa turística. Això li permetrà recaptar 219 milions d’euros.

D’altra banda, el Consell Executu té previst aprovar avui un primer decret de suplement de crèdit de 2.167,7 milions d’euros per cobrir despeses ordinàries de personal i funcionament dels departaments. Amb tot el Govern apel·la ERC i els Comuns per arribar als 4.000 milions.

L’oposició avala el pla i Economia eleva el crèdit en 2.167 milions

La rebaixa de l’IRPF per a les rendes més baixes va ser vista amb bons ulls pels partits de l’oposició, encara que alguns van criticar el moment de l’anunci. Els Comuns van avalar el pacte amb ERC i van subratllar la importància que “paguin més impostos els qui més contaminen, qui més guanya i els grans especuladors”. Per la seua part, Junts va criticar que l’anunci arribi just quan “s’ha de debatre el monogràfic pel col·lapse de Rodalies” al Parlament. Per la seua banda, el PP veu “positiva” la rebaixa de l’IRPF però contradictòria amb la pujada de la taxa turística.