Els aranzels de Trump als vehicles podrien afectar 80 empreses catalanes que exporten per valor de 80 milions als EUA

El president dels Estats Units, Donald Trump, el Congrés dels EUA.

Els aranzels del 25% als automòbils i components d'automoció no fabricats als Estats Units tindran un impacte potencial en 80 empreses exportadores catalanes, amb un negoci anual de 80 milions d'euros als EUA, 62 milions d'euros en components i 18 milions d'euros en vehicles, segons una estimació de l'agència ACCIÓ. Encara no es coneixen els codis aranzelaris concrets que gravaran aquests productes, i per tant són càlculs provisionals.

El Govern dels Estats Units va publicar dimecres al vespre l'ordre presidencial anunciant l’aplicació universal de l'aranzel, que entraran en vigor el 3 d'abril pels vehicles i no més tard del 3 de maig pels components. Algunes empreses podrien veure's afectades doblement pels aranzels aprovats anteriorment a l'acer i l'alumini.