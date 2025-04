Lleida compta amb 886 empreses que venen regularment a altres països

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La província de Lleida comptava l’any passat amb 886 empreses que exportaven els seus productes de manera regular a altres països. Tot i que en comparació amb el 2023 això suposa un descens del 6,44%, les que tenen un volum de vendes internacionals superiors als 50.000 euros s’han incrementat un 4,56%, passant de les 461 durant el 2023 a les 482 comptabilitzades durant l’any passat, segons detalla l’informe de la balança comercial presentat ahir per la Cambra de Comerç i la diputació de Lleida. Al llarg del passat 2024 hi va haver un total de 2.421 empreses que en algun moment van vendre els seus productes a 164 països.

La demarcació va tancar el 2024 amb un màxim històric de 5.268 milions d’euros en compravendes internacionals i un superàvit de 1.135 milions. Les exportacions van augmentar fins als 3.201,57 milions, un 9,48% més.

El sector agroalimentari va liderar les vendes a l’exterior, amb un total de 1.953,06 milions d’euros, un 13% més. L’oli d’oliva (550,65 milions i un 47,78% d’increment), la fruita (480,72 milions d’euros i un repunt del 8,5%) i els productes carnis refrigerats i congelats (145,04 milions i +15,08%) es van situar com els principals productes comercialitzats.

Els Estats Units van ser el setè mercat exterior de la província, on es van vendre productes per valor de 121,04 milions d’euros. L’increment d’exportacions va estar encapçalat per la pujada de les exportacions de l’oli d’oliva, que va créixer un 105,29%, fins als 80 milions d’euros.

Repsol negocia amb Washington sobre Veneçuela

El conseller delegat de Repsol, Josu Jon Imaz, va afirmar ahir que la petroliera té una “relació directa” amb l’administració dels Estats Units, amb la qual manté un “diàleg obert i fluid”, i va avançar que analitzaran la situació per veure si són “capaços de buscar mecanismes” per continuar operant a Veneçuela. Així ho va afirmar després l’última decisió del Govern de Donald Trump, que va notificar als socis de la petroliera estatal veneçolana PDVSA –entre els quals Repsol– que els seus permisos per exportar cru i derivats de Veneçuela quedaven cancel·lats. En qualsevol cas, el conseller delegat de la petroliera espanyola més important va deixar clar que la seua presència al país llatinoamericà està lligada, fonamentalment, al gas natural, i que només tenen una “petita producció de petroli”. De fet, gairebé el 85% de la seua producció allà està centrada entorn del gas natural.

Per la seua part, el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, no va descartar l’ús per part de la Unió Europea (UE) de la legislació per respondre a la coerció econòmica de països tercers com a resposta als nous aranzels que planeja imposar demà dimecres els Estats Units als seus socis comercials. Així mateix, va afirmar que Espanya “acompanya” Repsol en la negociació amb el Govern nord-americà.