Lleida porta dels EUA aigua mineral a preu de whisky de 12 anys

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Esnobisme? Exquisitat? Extravagància? Malbaratament potser? A Lleida s’importa dels EUA, i fa anys que passa, aigua mineral embotellada a preu de whisky de dotze anys, segons revelen els registres de trànsit duaner de l’Agència Tributària i les cambres de comerç.

El litre d’aquesta aigua, que va arribar a cotitzar per sobre dels 30 euros, arriba ara a més de 29, un preu clarament superior al d’una botella de Johnnie Walker d’etiqueta negra de 12 anys (22 €), lleugerament més barat que una de Chivas Regal (de 26 a 28 €) d’aquest mateix envelliment i una mica inferior al d’altres productes de la mateixa gamma com el Knockando (32 €). Aquest licor s’embotella en flascons de 75 centilitres. El preu d’aquesta aigua supera també el d’ampolles de licors com el brandi Lepanto gran reserva (25 €) i el rom Cacique Extra (28 €) i el de vins de Rioja com el Protos reserva (25,4 €).

El codi duaner que recull l’“aigua, incloses la mineral natural o artificial i la gasada, sense addició de sucre o altre edulcorant ni aromatitzada”, així com el gel i la neu, registra l’any passat la compra des de Lleida de 1.760 litres d’aigua mineral importada dels EUA per un valor total de 51.360 euros, que dona una mitjana de 29,33.

Aquest flux, òbviament relacionat amb el mercat del luxe, està en creixement a Lleida, on els 150 litres de l’any de la pandèmia es van disparar a 750 un any després per caure el 2022 a 240 l, remuntar a 270 l i, l’any passat, assolir un volum de 1.760 l que supera la suma dels quatre anteriors. El preu va superar tant el 2020 com el 2021 la barrera dels 30 € per litre.

Hi ha aigua mineral a aquest preu? I més. Als EUA s’envasa a 35 euros la botella de 750 cl de Bling H2O, que es filtra nou vegades i es decora amb vidre de swarovski. La japonesa Fillico Juweled Water arriba a 180 euros el litre.

Més de 200.000 € en roba, calçat i complements

Un àmbit de l’estètica, el de la vestimenta, genera al cap de l’any a Lleida importacions dels EUA per valor de més de 200.000 euros. Les principals partides són les de la roba, amb peces que sumen un valor conjunt de 49.820 euros en 54 remeses; el dels accessoris, amb 51.980 en 58 enviaments; el dels barrets, amb una suma de 25.850 euros en 43 comandes, i el del calçat, el flux del qual es queda en 25.850 en 43 operacions. Completa el capítol la perfumeria, amb 106 paquets per 25.850 €.