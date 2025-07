Trump exclou els ordinadors, els mòbils i els xips xinesos de la llista de productes amb aranzels

Publicat per agències Creat: Actualitzat:

El president dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump, ha exclòs els ordinadors, els telèfons mòbil, els xips informàtics, els semiconductors, els panells solars i les targetes de memòria de la llista de productes xinesos als quals s'apliquen els nous aranzels que van entrar en vigor a principis d'abril. El servei de duanes ha emès un comunicat aclarint que aquests productes "seran exclosos dels aranzels recíprocs imposats" per Trump. La decisió arriba després de la preocupació expressada per diverses empreses tecnològiques nord-americanes sobre el cost que els suposarà rebre productes que fabriquen ells mateixos a la Xina o peces que necessiten per desenvolupar la seva producció.