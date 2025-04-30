L’euríbor tanca l'abril en el 2,143 % i registra el descens interanual més gran en 16 anys
L’indicador hipotecari podria quedar per sota del 2% a l’estiu
L’euríbor a dotze mesos, l’indicador més utilitzat a Espanya per calcular les hipoteques variables, ha tancat el mes d’abril amb una significativa caiguda, fins a situar-se en el 2,143 %, el que suposa el seu menor nivell des de l'agost del 2022, i el descens interanual més gran en setze anys.
I és que l’abril de 2024, l’euríbor va tancar en el 3,703 %. D’aquesta manera, la taxa mitjana en la qual ha acabat l’indicador l’abril de 2025 suposa 1,56 punts percentuals menys, i la caiguda més gran des del desembre del 2009, segons explica el director d’Hipoteques del comparador i assessor hipotecari iAhorro, Simone Colombelli.
La caiguda de l’euríbor suposarà un important estalvi per als hipotecats, ja que en el cas d’una hipoteca mitjana de 150.000 euros a 25 anys, més un interès de l’1 % sobre l’euríbor, l’estalvi serà de 128 euros mensuals, o més de 1.500 d’anuals.
Com a exemple d’una altra hipoteca de les mateixes característiques, però amb un préstec de 300.000 euros, l’estalvi superarà els 3.000 euros a l’any.
La nova caiguda de l’euríbor, la tercera consecutiva, es produeix després que el passat 17 d’abril, el Banc Central Europeu (BCE) retallarà els tipus d’interès en 25 punts bàsics, fins situar-los en el 2,25 %.
I això, en un context d’incertesa econòmica a causa de les tensions comercials, segons va reconèixer la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Després de la nova retallada de les taxes per part del BCE, l’euríbor va arribar a tocar un mínim diari en el 2,022 % (el passat 23 d’abril), la qual cosa porta a pensar alguns experts que l’indicador podria situar-se per sota del 2 % pròximament.
Així ho estima Colombelli, qui respecte al futur de l’euríbor, ha explicat que dependrà de les pròximes decisions de tipus del BCE, que es torna a reunir el 5 de juny.
"El que esperem és que es mantingui aquesta tendència de l’euríbor a la baixa fins llavors, potser fins i tot amb alguna rebaixa en les ofertes per part de les entitats financeres," ha vaticinat Colombelli, qui veu com més probable que el BCE apliqui una altra rebaixa de 25 punts bàsics, fins el 2 %, en l’esmentada reunió de juny. Això podria portar a l’indicador per sota del 2 % a l’estiu.
Per la seua part, el director d’Anàlisi de Renda Variable de Singular Bank, Nicolás López, ha explicat en declaracions a EFE que l’evolució de l’euríbor està molt determinat per les expectatives de tipus d’interès del BCE.
Fins fa unes setmanes, ha indicat, l’indicador s’havia estabilitzat entorn del 2,4 %, mentre el mercat pensava que "el BCE anava a parar en el seu procés de rebaixa de tipus en el 2 % aproximadament". "Tanmateix, en les últimes setmanes, hi ha hagut un canvi d’expectatives important. Ara el mercat espera que puguin baixar fins l’1,75 %, fins i tot a l’1,5 %", ha dit López, per a qui això ha portat a l’euríbor a caure de forma significativa.
Així mateix, el professor de finances de la Universidad Francisco Marroquín i analista de mercats Gustavo Martínez ha considerat que l’euríbor ha mostrat una evolució notable en els últims mesos, reflectint tant la política monetària del BCE com les dinàmiques econòmiques de l’eurozona.
Recorda que des de finals de 2024, ha mantingut una tendència a la baixa, i ha passat del 2,4 % el desembre de 2024 al 2,53 % el gener de 2025, i després va tornar a descendir, amb una caiguda significativa l’abril que, segons la seua opinió, respon en gran manera, a la moderació de la inflació a l’eurozona, la qual cosa permet una política monetària menys restrictiva.
De cara als propers mesos, les expectatives apunten que l’euríbor seguirà a la baixa, encara que a un ritme moderat, segons l’analista, que veu a l’indicador en l’entorn del 2 % a finals d’any, sempre que la inflació no repunti i el BCE continuï amb la seua estratègia de retallades graduals.
Per la seua part, l’analista hipotecari del comparador financer HelpMyCash, Miquel Riera, ha detallat que l’aprovació dels aranzels per part dels EUA i el temor d’una possible recessió global ha provocat una forta caiguda en l’euríbor, ja que davant d’aquest escenari, veu probable que el BCE mantingui la seua actual política de retallades de tipus per impulsar l’economia.