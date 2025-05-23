BANCA
CaixaGuissona registra un altre rècord de beneficis amb 15,7 milions
El 2024, tercer exercici consecutiu marcant màxims històrics. La xifra de negoci, que inclou préstecs i estalvis de clients i socis, voreja els 2.300 M€
CaixaGuissona ha tancat l’exercici 2024 amb un benefici net rècord de 15,7 milions d’euros. Representa un increment del 31,9% respecte a l’any anterior (11,9 milions) i consolida tres exercicis consecutius de màxims històrics. La suma total dels actius gestionats ha registrat el creixement més important de tota la trajectòria, tant en termes percentuals com nominals. La xifra de negoci, que inclou els préstecs i estalvis dels clients i socis gestionats, s’ha situat en 2.297,2 milions d’euros, amb un increment del 24,80 per cent. El marge d’interessos també ha marcat un nou màxim, i ha arribat als 28 milions (+19,8%).
Martí Bravo, director general de l’entitat, ha explicat que els resultats són “la conseqüència directa de guanyar-nos cada dia la confiança de més persones que troben en CaixaGuissona una manera diferent d’entendre la banca. Som una entitat pròxima, eficient i enfocada a donar resposta a les veritables prioritats del client”.
El patrimoni net de CaixaGuissona s’ha situat en 131 milions. En paral·lel, i malgrat l’entorn de tipus d’interès elevats que ha tensionat les quotes hipotecàries de molts clients, CaixaGuissona ha reduït la seua ràtio de morositat fins a l’1,19%, molt per sota del 3,32% del conjunt del sistema bancari espanyol. Així mateix, s’han formalitzat un total de 2.224 operacions de crèdit, que han posat a disposició dels clients més de 120 milions.
A tancament del 2024, el volum de negoci fora de balanç gestionat per CaixaGuissona se situava en els 124,1 milions d’euros, una xifra lleugerament inferior a la registrada l’any anterior a causa de l’alentiment generalitzat de la demanda de lletres del Tresor, que havia marcat els màxims del període anterior.
Durant l’exercici, CaixaGuissona ha incorporat 12.444 nous usuaris, que suposa un increment del 13,70 per cent respecte a l’any anterior i una mitjana d’uns mil al mes. Amb aquestes incorporacions, la xifra total de clients se situa en 95.000. Un 52% es concentren a la demarcació de Lleida, un 28% a Barcelona i un 15% a Tarragona. El 5% restant es reparteix entre Girona, Osca i Saragossa.
El 2024, s’han incorporat 10 professionals per donar resposta a la demanda creixent, amb una plantilla que ja supera les 70 persones. Té quatre oficines (Guissona, Barcelona, Reus i Lleida) i preveu obrir-ne al setembre una altra a Manresa.