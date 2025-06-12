LABORAL
Els afiliats a la Seguretat Social creixen a Catalunya
Pugen al maig a totes les comarques excepte a la Terra Alta i el Pallars Sobirà. L’agricultura, únic sector on disminueixen
Catalunya va registrar un total de 3.702.615 afiliats a la Seguretat Social el mes de maig, un 1,3 per cent més que a l’abril i un 2,3% interanual més. En concret, el mes es va tancar amb 82.535 persones afiliades més que el maig del 2024, segons dades d’Idescat. El número ha augmentat a totes les comarques excepte a la Terra Alta (–0,7%) i el Pallars Sobirà (–0,4%), sent els creixements més elevats d’afiliats els del Baix Penedès (4,1%), les Garrigues (3,7%) i la Selva (3,5%).
Pel que es refereix als afiliats de nacionalitat estrangera, creixen un 4,8% interanual, per sobre dels de nacionalitat espanyola (+1,7%).
El sector serveis (el 79,4% de les afiliacions) només creix en 80.060 afiliacions respecte a un any enrere, amb l’increment més gran (2,7%) de tots els sectors. A més, l’únic sector que disminueix les afiliacions és l’agricultura (–1,6%) en el conjunt de Catalunya (950 menys que un any enrere).
En relació amb el mes d’abril, el nombre d’afiliats ha augmentat en el conjunt de Catalunya en 46.055 (1,3%) i ho ha fet en 41 comarques, encapçalades per la Ribera d’Ebre (4,0%), el Segrià (3,9%) i el Baix Empordà (2,6%). Al contrari, els afiliats han disminuït a Aran (–1,5%) i a l’Alta Ribagorça (–0,3%).
Pel que fa al grau de temporalitat, la proporció d’afiliacions a la Seguretat Social per compte alià amb caràcter temporal se situa en el 10,1%, 1,1 punts percentuals menys que un any abans.
D’altra banda, els salaris pactats en conveni van pujar de mitjana un 3,35% al maig, la mateixa xifra que a l’abril i per sobre de l’IPC avançat del cinquè mes de l’any, la taxa interanual del qual es va situar en l’1,9% a falta que l’Institut Nacional d’Estadística (INE) confirmi demà divendres la dada definitiva. Segons l’estadística de negociació col·lectiva que publica mensualment el ministeri de Treball i Economia Social, amb l’augment salarial mitjà del 3,35% registrat al maig ja s’encadenen deu mesos consecutius d’increments superiors al 3%.