AGRICULTURA
El preu de la fruita de pinyol a Mercabarna dobla els registres de la campanya passada
La baixa producció obliga els mercats a incrementar la valoració de préssecs i nectarines. Fins i tot els calibres petits i peces amb algun defecte estan trobant sortida comercial
La llei de l’oferta i la demanda està funcionant aquest any en el mercat de la fruita de pinyol. La caiguda de producció de fruita de pinyol a Lleida, que es repeteix en el conjunt de l’Estat i els competidors europeus i Turquia, s’està traduint en preus de préssecs i nectarines a Mercabarna que almenys doblen els registres de l’any passat per aquestes mateixes dates.
Amb dades publicades pel mercat barceloní aquest dimarts, el preu dominant per a un préssec groc o per a un préssec roig de polpa blanca és de 3,25 euros per quilo, quan el dia 10 de juny del 2024 amb prou feines arribava a una valoració mitjana d’1,40 euros.
El préssec roig de polpa groga ha passat de tot just 1,20 euros la passada campanya als 3,50 en aquests moments. En el cas de les nectarines, avui estan valorades en 2,50 euros davant els 1,20 de l’any passat com a preu mitjà.
Aquestes són comparacions entre valoracions dominants i valoracions mitjanes, però existeix un ampli ventall de preus. Les màximes qualitats i calibres arriben a assolir els 5 euros per quilo si parlem de préssec groc o els 4,5 euros en albercocs més grans.
Però el productor i fundador de Miarnau Agritecno, Francesc Xavier Miarnau, explica que en una campanya com l’actual amb oferta molt reduïda, fins i tot la fruita de calibre petit o amb alguna imperfecció, després de les tempestes de calamarsa de la primavera està trobant mercat. “Aquesta fruita es paga al preu de la de bona qualitat l’any passat”, explica. De fet, els preus mínims de la fruita de pinyol a Mercabarna passen pels 1,20 i 1,25 euros el quilo de nectarina, als dos euros del préssec roig o els 2,5 del préssec groc, segons la informació que ha fet pública el mercat.
Menys collita però de qualitat tot i el problema de la pedra
Els productors de fruita coincideixen que la qualitat, tant en calibres com en propietats gustatives, és un dels trets de la campanya a Lleida. De moment, els primers treballs de recol·lecció han començat amb uns dies de retard, però l’increment de les temperatures apunten que s’anirà normalitzant el calendari.
Segons les estimacions oficials de la patronal Afrucat i la conselleria d’Agricultura, la collita a la província assolirà les 160.050 tones de nectarina, un 2 per cent menys respecte a l’any passat, però un 11% més en comparació amb la mitjana dels darrers cinc anys.La segueix el préssec pla o paraguaià, amb 98.640 tones, un 4% menys, però un 1% més que a la mitjana. El préssec roig, amb un total de 72.520 tones, experimenta un augment de la producció del 2 per cent respecte a l’any passat i d’un 5 per cent amb la mitjana dels últims cinc anys.